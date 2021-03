https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 13.03.2021

No están separados

El representante de J-Lo aseguró que sigue comprometida con Alex Rodríguez

Jennifer López y el ex beisbolista enfrentan con un "comunicado" los rumores de separación.

Crédito: Instagram

Jennifer López y Alex Rodríguez dicen que todavía están juntos. La pareja envió un comunicado a lso medios el sábado por la mañana a través de su representante y asegura que siguen en una relación y que «trabajan en algunas cosas». La declaración se produce después de que algunos medios de noticias informaron el viernes que la pareja se había separado. Tenés que leer Jennifer Lopez y Alex Rodríguez...¿separados? Rodríguez y López han estado en una relación desde 2017 y están comprometidos, aunque su boda se pospuso dos veces a causa de la pandemia. Será el cuarto matrimonio de López, quien se divorció del cantante Marc Anthony en 2014, y el segundo de Rodríguez, quien está divorciado desde 2008.