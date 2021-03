El Leeds United dirigido por el argentino Marcelo Bielsa igualó hoy 0 a 0 como local del Chelsea, por la fecha 28 de la Premier League y acumula cinco partidos sin ganar en el certamen inglés.

Más allá de la falta de triunfos, el Leeds United, que contó con un par de ocasiones de gol como para ganar, cortó una racha de cuatro derrotas al hilo.

💬 "We value the point" Marcelo gives his verdict on today's clash pic.twitter.com/5o9QbQPnFE