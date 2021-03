Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Juan Bautista Bulgarella

En esta sección del Diario El Litoral son muchas las veces que se publican quejas o reclamos de lectores por diversos motivos, pero la presente tiene como fin un agradecimiento a todos los que, en la "Esquina Encendida", llevan a cabo la vacunación por la Pandemia a las personas mayores de 80 años, en la que estamos incluidos con mi Esposa Juanita.

Queríamos vacunarnos, por lo tanto nos registramos y solicitamos los turnos que fueron asignados de inmediato, indicando lugar, fecha y hora de vacunación. Al día siguiente en auto nos dirigimos al lugar, Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos, en cuya intersección Inspectores Municipales daban indicaciones, desviando a los autos que iban hacia el Sur y accediendo el paso por Estanislao Zeballos a los que ingresábamos para vacunarnos, formándose una cola de autos. Desde ese momento un grupo de Jóvenes muy activos se acercaban corroborando el turno, nos ofrecían agua y todo tipo de ayuda. Después de unos minutos llegamos frente al portón de entrada al Complejo, donde bajamos, al auto lo debíamos estacionar detrás del salón, en el descampado del ex Centro Universitario. Ni bien ingresamos a las instalaciones, nos tomaron la temperatura y aplicaron alcohol rebajado en las manos, una persona registraba nuestros datos personales en el Carnet Único de Vacunación, el que debíamos presentar en el Box donde una enfermera aplicaría la Vacuna, la que lo hizo con todos los protocolos y profesionalidad, anotando en el carnet la fecha de aplicación de la segunda dosis. Después, uno de los Jóvenes nos guió hasta el fondo del Salón en donde estaban dispuestas sillas para esperar en ellas unos 15 minutos por si se producía alguna reacción. En todo ese tiempo los Jóvenes se acercaban preguntando cómo nos sentíamos, si necesitábamos algo, si queríamos agua y en fin todo el tiempo a disposición de los que nos encontrábamos en esa situación. Sobre cada una de las sillas habían dejado varios prospectos, una Hoja de Información al Vacunado, unas revistas, con el título "Guía de Actividades, entrenando el cerebro", otra de la "Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores" y una última con "Recomendaciones de Buen Trato para Personas Mayores", todas con el membrete del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Era notable en ese Centro de Vacunación la presencia de mujeres que ampliamente superaba a la de hombres, tanto que me alcanzarían los dedos de las manos para contarlos. Después de los 15 minutos de espera obligatoria y verificar nuestro estado, uno de los Jóvenes nos acompañó hacia la salida y así llegar al punto donde se encontraba estacionado el auto. Debo decir que la organización desde todo punto de vista fue perfecta, por lo que queremos reiterar nuestro agradecimiento y felicitar por la buena disposición a todo el personal de médicos, enfermeros, estudiantes de medicina, a los jóvenes, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social y al Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Me permito salir del tema, que tal vez no viene al caso, pero a las personas mayores nos place recordar hechos de los que hemos participado cuando éramos activos, por lo que me parece bien comentarlo. Estando en ese inmenso Salón, hoy de la "Esquina Encendida", vino a mi memoria cuando, en una gélida noche del 8 de Julio de 1982, se realizó la cena de una "Paella Gigante", cuyo maestro especialista cocinero era un Sr. Cortés, que con un buen número de colaboradores llegaron de la Ciudad de Balcarce, todos ataviados de blanco, con delantales rosados y gorros blancos que armaron todo un Show Gastronómico, que fue el primero y único en Santa Fe. La organizó la "Cámara Santafesina de Turismo de Santa Fe", que integraban tres entidades, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Anexos, la (A.S.E.A.V.YT.) Asociación Santafesina y Entrerriana de de Agencias de Viajes y Turismo y (A.T.A.P.) Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros, de la que fui su representante. De ese evento del que habló mucha gente de la Ciudad de Santa Fe y de localidades vecinas asistieron más de 1500 personas que disfrutaron de una gran noche. Es todo, muchas gracias al Diario el Litoral por esta publicación.

Recuerdos bien intencionados

MARIO PILO

"El 3 de marzo de 2020, un turista ingresante de Italia nos traía de regalo el Covid-19, originado en la China, en su suciedad o en sus laboratorios experimentales. Me acuerdo de Walt Disney y sus ironías sobre el peligro amarillo. Ese contagio que Ginés dijo que no llegaría, pues era una gripe del Hemisferio Norte. Sí, se olvidó empero que el mundo está globalizado por una civilización hueca que olvidó la cultura. Y así comenzó el desmantelamiento final del Estado argentino. Su educación, su socialización, sus sistemas y subsistemas de salud, hasta su sistema federal institucional. Por ejemplo Formosa no es Argentina; es Insfrán. Algo similar, en San Luis y Santa Cruz. Hoy 'conmemoramos' más de 50.000 muertos, lo que nos pone en el puesto 12 en el ranking de 102 países observados por la OMS. Y conmemoramos que aún no tenemos vacunación masiva, salvo la masividad de los vacunados vip, kirchneristas estratégicos, incluyendo la vicepresidenta, a la que tampoco le correspondía, y su grupo familiar y amistades. Este es el país que tenemos y merecemos, pues dejamos que un 40 % de necios manipule al 60 % de argentinos".

Aberrantes calificaciones

RAÚL DE VILLA SETÚBAL

"Como santafesino de bien me siento profundamente indignado por las aberrantes calificaciones que hizo a los santafesinos el mediocre, inútil y desequilibrado ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Los santafesinos dignos no podemos seguir soportando las bravuconadas de esta persona. Desde que asumió como ministro de Seguridad se incrementaron los robos, los homicidios, etc. en la provincia. El gobernador tiene que echarlo y poner a una persona que hable menos y haga más por la seguridad de todos los santafesinos".