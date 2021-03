Corrientes: se cayó de una camioneta mientras celebraba su graduación

Un joven correntino celebró su reciente título de contador público paseando en camioneta con sus amigos, sin embargo, perdió el equilibrio y cayó al asfalto. Afortunadamente, no sufrió heridas y todo quedó en una anécdota más de su día especial.

Se llama Lucas Ormaechea, tiene 24 años y su última materia fue Impuestos 2. Aprobó el martes y, ya como contador público, tuvo el clásico festejo que se puede ver habitualmente en la ciudad, con cotillón, carteles y paseando por la Costanera en camioneta con sus amigos.

En medio de los festejos, entre bocinazos y gritos alegres por parte de sus amigos y otras personas que circulaban por allí y se sumaron a la euforia por el logro académico, el nuevo profesional perdió el equilibrio y cayó al asfalto.

Para mí así no se baja de la camioneta, pero como no tengo camioneta no opino pic.twitter.com/2nwPjXOHwj