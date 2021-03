El Gobierno enviará peritos especializados para investigar los incendios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En las últimas horas falleció una de las personas que estaba internada por las quemaduras

En medio de las versiones por una posible intencionalidad detrás de los incendios que afectaron en los últimos días a la provincia de Chubut, el Gobierno nacional anunció que enviará peritos a la zona de los siniestros para investigar el origen de los focos.

Según precisó el Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Frederic, los expertos viajarán al sur por pedido del Fiscal General chubutense Díaz Mayer, quien solicitó este trabajo con el objetivo de tener más información de lo ocurrido.

Por esta razón, se le ordenó al personal de la Superintendencia Federal de Bomberos concurrir a la zona del siniestro forestal y realizar las pericias correspondientes que, por orden judicial, se deberán iniciar el lunes próximo, 15 de marzo.

Según explicaron fuentes oficiales, este es un procedimiento habitual ante la aparición de incendios, más allá de que hayan sido o no intencionales. Además, señalaron que, si bien se manejan varias hipótesis, la principal apunta a posibles cortocircuitos de cables de electricidad.

En este sentido, los investigadores deberán determinar si existe una falta de mantenimiento en el tendido eléctrico de la región, si las recientes nevadas tuvieron algo que ver en el hecho y si el inicio de las llamas pudo haberse evitado.

No obstante, las autoridades no descartan que los siniestros hayan sido provocados con premeditación, aunque remarcaron que la misión de los peritos no será comprobar necesariamente esto, sino descubrir qué ocurrió en realidad. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene constante comunicación con la cartera de Seguridad para monitorear el traslado y composición de su equipo de trabajo.

Desde el comienzo del incendio en la zona andina de Chubut, la Secretaría de Articulación Federal, que dirige Gabriel Fuks, dispuso la presencia y colaboración de las fuerzas de seguridad nacionales y de Bomberos Voluntarios con las autoridades locales a fin de sumarse a las acciones de sofocación del fuego y de trabajo integral contra el incendio forestal.

El ministro de Ambiente, Juan Cabandie, afirmó este sábado que fueron encontradas todas las personas que permanecían como desaparecidas tras los incendios que se registraron en simultáneo en seis localidades de la comarca andina, en las provincias de Chubut y Río Negro.

“Acabo de hablar con el fiscal de la causa y me informó que fueron encontradas las diez personas que estaban desaparecidas tras los incendios, lamentablemente un trabajador rural falleció”, reveló el funcionario al canal TN.

En esta línea, Cabandié aclaró, además, que por el momento “no hay ningún detenido mapuche por esta causa”, como había circulado en las redes sociales, y destacó que “el fiscal está esperando elementos para saber si hubo intencionalidad en el inicio de los incendios”.

Sobre los últimos siniestros, remarcó que “el martes a las 16 ocurrió una situación muy trágica, con incendios al unísono en localidades distintas que en dos horas arrasaron cerca de siete mil hectáreas, afectando a 300 hogares y destruyendo sus pequeñas unidades productivas”.

“Las condiciones climáticas eran favorables para la expansión de las llamas, hacía 33 grados, vientos y una situación previa a una tormenta, pero las características llevan a dudar por la intencionalidad”, señaló el ministro.

Los focos de incendio en la comarca que se desarrollaron en simultáneo tuvieron el saldo fatal de dos personas muertas: la primera de ellas es un peón rural que fue encontrado calcinado días atrás, y la segunda es una mujer que estaba internada en Bariloche a causa de las quemaduras recibidas y que falleció en las últimas horas del sábado, tras sufrir complicaciones en las paredes abdominales internas.

“Quiero hacer llegar mí más sentido pésame a la titular de Inspectoría Miriam Zúñiga, a toda su familia y allegados por la pérdida de su madre en el marco de la catástrofe que atravesamos y que nos golpea a todos y todas”, escribió el Intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez.

El director de Defensa Civil de Chubut, José Mazzei, detalló que cerca de 500 viviendas fueron destruidas por completo o tuvieron daños parciales en los tejidos municipales de Lago Puelo y El Hoyo, ubicados en la comarca andina patagónica,

Del relevamiento “casa por casa” realizado por las oficinas de asistencia social se mensuró que en Lago Puelo quedaron totalmente destruidas 350 viviendas -” reducidas a cenizas”, fue la definición- en su mayoría precarias, mientras 130 sufrieron daños parciales.

La mayoría de esas viviendas familiares estaban ubicadas en el paraje “Las Golondrinas” y particularmente en lo que se conoce como la “Parcela 26” y “Toma el pinar”. A esto hay que sumarle las que fueron alcanzadas por el fuego en El Hoyo, comuna lindera a Lago Puelo, donde se constataron 22 casas, cinco cabañas y siete galpones destruidos.

Los servicios públicos comenzaron a restablecerse paulatinamente en la zona, como el caso de Lago Puelo que tiene desde el viernes electricidad en gran parte de su planta urbana. Las dificultades están en la provisión de agua, ya que las fuentes hídricas de abastecimiento están cargadas con ceniza y lodo que imposibilitan su potabilización y para abastecer de manera provisoria a la población se “acarrea” desde parajes vecinos con camiones cisterna, sobre todo en la zona de la ruta 40 donde se concentran los pobladores que están volviendo a sus parcelas.

El área de servicios públicos dispuso todos los generadores disponibles para abastecer las demandas aisladas, como la que tiene la cooperativa de productores de la comarca que contaba con más de 48.000 kilos de fruta fina almacenada y temían perder lo acopiado al interrumpirse por mucho tiempo la cadena de frío