Cientos de miles de murciélagos gigantes han inundado los cielos de Adelaida, capital del estado Meridional, causando grandes estragos y dejando a gran parte de la población sin suministro eléctrico por horas.

Cortes eléctricos y caos en los vecindarios Murciélagos gigantes causa estragos en Australia

El Servicio de Protección Animal ha contabilizado más de 25.000 ejemplares de esta especie que se encuentra catalogada como en peligro de extinción. El zorro volador de cabeza gris, como es comúnmente conocido en el mundo científico, es el murciélago más grande y más veloz de esta región oceánica y alcanza a medir hasta un metro y medio en su envergadura.

Durante varias noches, esta inusual parvada ha salido a sobrevolar las zonas aledañas a la Gran Cordillera Meridional de Australia Sur, su hábitat natural, donde actualmente hay decenas de suburbios residenciales y se encuentran las grandes plantas de energía de la ciudad. Debido a que son tantas y tan grandes, chocan contra los tendidos de electricidad y generan los apagones; solo en esta semana se reportaron 15 cortes de luz. En una entrevista para la prensa local, el veterinario australiano, Paul Roberts, ha explicado que no es común ver tantos animales de este tipo volando en bandadas y menos en estas fechas del año, al tiempo que detalló lo inusual del evento.

Antes que nada, Roberts recordó que esta especie, aunque intimida por su gran tamaño, es inofensiva para los humanos, siempre y cuando no se le ataque. Después, hizo gran hincapié en que los murciélagos gigantes de esta región del país son unos de los vulnerables de todo el planeta, porque con el cambio climático ha visto una importante reducción de sus bandadas y, aunado a las altas temperaturas, los ha obligado a migrar a otras regiones; sin embargo, no todos sobreviven a la cruzada. También reconoció que los problemas con los apagones es que como no están en edad adulta, su capacidad de vuelo es inexperta y, por ende, tienden a estrellarse contra los tendidos eléctricos y los reguladores de alto voltaje provocando cortes generalizados y parpadeos de luz.

Generalmente, estos animales se podían encontrar fácilmente en las regiones sureñas de Australia como la cosmopolita ciudad de Adelaida, siendo esta la mayor cuna de zorros voladores de cabeza gris del país. Pero con los cambios de temperatura se han movilizado hasta regiones más australes donde cuesta más verlos volar. Este murciélago gigante, aunque es el más grande de Australia, no es la especie de mayor tamaño en el mundo, porque su pariente filipina llega a superar tres veces en tamaño.