Fue mesurado el análisis del técnico de Colón. "Esto se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos, por eso mi obligación es cuidar lo que estamos logrando".

El elogio del DT al "Pulga" Rodríguez Domínguez: "De Luis no digo nada, los goles hablan por sí solos"

Con la lógica alegría por la victoria pero con los pies sobre la tierra, Eduardo Domínguez hizo un análisis del partido y resaltó algunos conceptos en un fútbol argentino que, no es la primera vez que lo dice, muestra claras diferencias de presupuesto de algunos equipos sobre otros, "que sólamente se pueden disimular con mucho esfuerzo y trabajo".

* "Es prematuro reflexionar sobre el partido, sabíamos que veníamos a un estadio difícil y a enfrentar a un rival que, en este torneo, no había perdido. Se hizo un partido demasiado friccionado a mi entender".

* "De Luis (por el Pulga Rodríguez) no hace falta decir nada, los goles que hace hablan por sí solos".

* "Una de las virtudes nuestras es la solidez y contundencia. Convertir goles de visitante, contra un rival durísimo, difícil, es muy bueno".

* "Nuestro éxito se basa en la humildad, en tener los pies sobre la tierra, saber que lo que se consiguió hasta ahora se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos, que lo que estamos construyendo es bueno pero no es sencillo cuidarlo y en eso trabajamos, en que esto no se nos escape fácilmente".

* "La solidez no es sólamente de la línea defensiva o del arquero, es del equipo. Trabajamos para ser contundentes y aprovechar las situaciones que tenemos, no es fácil crear situaciones en el fútbol argentino. Es difícil lo que están consiguiendo los muchachos y yo, lo que puedo aportar, es que a eso hay que cuidarlo y trabajar todos los días".

La sonrisa de felicidad del Pulga Rodríguez en el festejo de uno de sus goles, junto con Aliendro (muy elogiado por el DT, al igual que Lértora) y Eric Meza, de muy buena actuación y partícipe del segundo gol sabalero. Foto: Dolores Ripoll

* "La consolidación del equipo, más allá de los puntos individuales altos, es para subrayarlo. Lértora y Aliendro hacen un buen trabajo, están en todos lados, ellos saben cuándo presionar, cuando replegarse, cuando ir al ataque. Eso hace que parezca que están en todos lados. Quiero resaltar el trabajo de ellos dos, porque lo hacen con mucha inteligencia y repito que parece que están en toda la cancha".

* "El segundo gol nos dio tranquilidad y por eso estuve tan efusivo en el festejo. Ellos tiraron muchos centros pero no eran eficaces. Siempre está el peligro constante de que puedan convertir y el segundo gol, más allá de que es algo que puede producir Luis, nos permitió sacar adelante el partido".

* "Insisto en que el fútbol argentino permite que todos los equipos se ilusionen, son torneos cortos y todos nos creemos que podemos jugarle de igual a igual a cualquiera. Hay muchas diferencias con otras instituciones, que se emparejan teniendo los pies sobre la tierra, creyendo en el trabajo y en el grupo, trabajando fuerte para sostenerse".

* "Al hincha sólo le puedo prometer el trabajo día a día".

"Dos Picasso del Pulga"

Daniel Córdoba (x)

Lo venía anunciando, este era "el partido" con mi querido Colón. Empezó bien Estudiantes y erraron Cauteruccio y González en los primeros minutos, dentro de un partido en el que el equipo arrancó más firme que su rival. Quizás no justificó Colón irse al descanso 1 a 0, pero la Pulga nos regaló su primer "Picasso" sobre el final del primer tiempo: un golazo de tiro libre con complicidad…

En el segundo tiempo Estudiantes empujó pero no supo cómo crear juego. Pasaban los minutos, no empataba y se regalaba más para una contra. No llegó solamente un contragolpe de los visitantes, fueron varios. Colón hasta llegó a astillar el travesaño de Andújar y otros no fueron goles por centímetros.

En una de esas contra, vino el segundo "Picasso" de Luis Miguel Rodríguez. Maravillosa, delicada y excelsa. Todos los adjetivos valen para su segunda definición.

Colón se puso injustamente arriba en el marcador, pero en el segundo tiempo se replegó bien y pudo haber goleado de contragolpe. Era el examen a superar para Estudiantes y desaprobó.

(x) Columna del ex entrenador de Colón en el sitio Hoy en la noticia de la ciudad de La Plata.