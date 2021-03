https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 14.03.2021

Entretelones de la política provincial La visita de Pichetto

El justicialista Miguel Pichetto estuvo en Rosario entre domingo y lunes trabajando en el armado del llamado Peronismo Republicano presentado en el conurbano bonaerense el último jueves. El misionero Ramón Puerta lo acompañó en algunos de los encuentros con dirigentes y entidades del sur santafesino.

El domingo, en un hotel rosarino, Pichetto y Puerta cenaron con justicialistas santafesinos que adhieren al espacio como los ex diputados Alejandra Vucasovich y Norberto Nicotra donde hablaron sobre las perspectiva de Juntos por el Cambio en la provincia así como de la participación de peronistas dentro del espacio. No estuvo ajeno al diálogo el nombre del actual senador Carlos Reutemann ni del dos veces candidato a gobernador, Miguel del Sel quien ese fin de semana estuvo en Córdoba por razones particulares. Al lado de Reutemann se asegura que no hubo llamado de Pichetto ni de Puerta. ¿Quién debe hacer el primer llamado?, se preguntan.

El que se mostró al lado de Pichetto fue el diputado Federico Angelini (Pro) quien incluso compartió un acto el lunes por la tarde en la zona del Planetario rosarino. También estuvieron con el ex legislador directivos del partido Unir cuyo titular Sergio Pradella armó la agenda de trabajo rosarina.