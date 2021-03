Fito Páez ganó el Grammy al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El artista ganó a partir de su último trabajo, “La conquista del espacio”.

Fito Páez ganó este domingo el premio al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo en la edición 2021 de los premios Grammy con su último trabajo “La conquista del espacio”, distinción que el músico argentino describió a Télam que recibió con mucha emoción, “como un abrazo definitivo, para siempre” en un momento de plenitud de su vida.

“Yo tengo un vínculo con la cultura musical de los Estados Unidos de América, yo me crie en parte con esa cultura, fue parte de mi vida de una manera muy importante, por eso es muy emocionante recibir este premio importantísimo, sobre todo por la distancia”, expresó a esta agencia el artista que ayer cumplió 58 años y se encuentra en medio del ciclo de conciertos "Un hombre con un piano", en el porteño teatro Coliseo.

Con su última producción lanzada hace exactamente un año, Páez compitió en la 63º edición de los premios más importantes de la industria musical a nivel mundial, que se celebran en el Staples Center, de Los Ángeles, con Bajofondo (“Aura”), Cami (“Monstruo”), Lido Pimienta (“Miss Colombia”) y Cultura Profética (“Sobrevolando”).

En diálogo con Télam, el músico dijo que antes de conocer la noticia, “estaba nervioso, es importante, es como un casamiento, son ceremonias. Estoy muy feliz con haberlo ganado", expresó.

“Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que mí respecta, y me siento infinitamente agradecido, a mis amigos, a mi familia y mis colegas que tanto me aguantan, y a toda la gente que está todo el día conmigo y atendiéndome los trapos. Me siento muy inmenso y lleno de amor”, manifestó.

“Es un momento que tengo la vida, tengo a mis amigos, a mis hijos espléndidos, para poder comer y luchar”, concluyó el músico quien obtuvo dos premios (Mejor Canción Pop/Rock, por "La canción de las bestias" y Mejor álbum Pop/Rock) en la edición 2020 de los Latin Grammys, celebrada en noviembre pasado.

El triunfo de hoy del músico argentino no pudo verse en la transmisión oficial debido a que, por la gran cantidad de categorías que compiten, solo se incluyen allí a los "rubros estrellas", reservados a la producción local.

Con informaciòn de Tèlam.