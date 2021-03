Incendios en la Patagonia: se concretó el envío de ayuda para asistir a afectados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Gobierno nacional, junto con el auxilio a las familias damnificadas, enviará a peritos especializados para intentar determinar el origen de las llamas.

El Gobierno nacional anunció que enviará peritos a la zona de los siniestros para investigar el origen de los focos y, según precisó el Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Frederic, los expertos viajarán al sur por pedido del Fiscal General chubutense Díaz Mayer, quien solicitó este trabajo con el objetivo de tener más información de lo ocurrido.

Por esta razón, se le ordenó al personal de la Superintendencia Federal de Bomberos concurrir a la zona del siniestro forestal y realizar las pericias correspondientes que, por orden judicial, se deberán iniciar el lunes próximo, 15 de marzo.

Este es un procedimiento habitual ante la aparición de incendios, más allá de que hayan sido o no intencionales. Además, señalaron que, si bien se manejan varias hipótesis, la principal apunta a posibles cortocircuitos de cables de electricidad.

En este sentido, los investigadores deberán determinar si existe una falta de mantenimiento en el tendido eléctrico de la región, si las recientes nevadas tuvieron algo que ver en el hecho y si el inicio de las llamas pudo haberse evitado.

No obstante, las autoridades no descartan que los siniestros hayan sido provocados con premeditación, aunque remarcaron que la misión de los peritos no será comprobar necesariamente esto, sino descubrir qué ocurrió en realidad. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene constante comunicación con la cartera de Seguridad para monitorear el traslado y composición de su equipo de trabajo.

Desde el comienzo del incendio en la zona andina de Chubut, la Secretaría de Articulación Federal, que dirige Gabriel Fuks, dispuso la presencia y colaboración de las fuerzas de seguridad nacionales y de Bomberos Voluntarios con las autoridades locales a fin de sumarse a las acciones de sofocación del fuego y de trabajo integral contra el incendio forestal.

Cabandié

El ministro de Ambiente, Juan Cabandié destacó las "importantes medidas" anunciadas por el presidente Alberto Fernández "para ir dando un marco de solución a las 300 familias afectadas por el fuego", ya sea porque "sus casas o sus unidades productivas quedaron arrasadas" o porque permanecen sin agua ni energía eléctrica por destrucción de la infraestructura necesaria para la disponibilidad de estos servicios.

"El Presidente anunció 170 millones de pesos en obras, 200 millones de pesos de ATP, presupuesto para las 365 viviendas (a reconstruir), y además beneficios en AUH y duplicación de los haberes jubilatorios para vecinos y vecinas de la comarca", dijo.

Para que el Estado llegue con estos beneficios "estamos trabajando con los intendentes, que están haciendo la recopilación aceitada de los puntos donde hay que intervenir", e identificando "aquellos que han perdido sus autos, sus viviendas" o sus emprendimientos productivos.

Respecto al incendio iniciado hace una semana en diferentes puntos del límite entre Río Negro y Chubut, Cabandié recordó que "el mismo miércoles hice una denuncia penal que cayó en el juzgado federal de Esquel y estoy en permanente comunicación con el fiscal" Carlos Díaz Mayer, monitoreando los avances de las pesquisas.

"Estamos preocupados por encontrar a los culpables, en el caso que haya sido intencional, porque es sólo una hipótesis que la justicia tiene que investigar", dijo.

"Nosotros le brindamos al fiscal todos los elementos necesarios para que continúe esta investigación y determinar si hubo culpabilidad", agregó.

Las víctimas fatales

Una mujer de 51 años que estaba internada con el 40% del cuerpo quemado se convirtió anoche en la segunda víctima de los incendios que afectan desde hace una semana a la comarca andina Chubut, según confirmó el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

"Hay dos víctimas fatales, un trabajador rural que fue encontrado calcinado y una persona que estaba internada en el hospital de Bariloche y que lamentablemente falleció", dijo el funcionario en declaraciones a Télam.

La noticia sobre el fallecimiento de esta mujer se da dos días después de conocerse que Sixto Garces, de 50 años, un peón rural que se encontraba desaparecido, fue hallado calcinado el viernes junto a su caballo y su perro.

Identificada como "Maruca", la segunda víctima fatal fue informada anoche por el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, en conferencia de prensa. Oriunda de Las Golondrinas, era madre de una trabajadora municipal del área de tránsito y estaba internada desde hacía varios días en grave estado. En tanto, las diez personas que permanecían desaparecidas fueron encontradas ayer.

"El fuego llegó muy rápido, no nos dio tiempo a nada", contó Jorge, quien vivía al lado de la casa de "Maruca".