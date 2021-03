https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 15.03.2021

"Oficios artísticos" Un viaje al corazón del arte Desde este lunes se emitirán por 5RTV, el canal público, programas especiales sobre vestuario, escenografía, artes visuales y maquillaje, cuatro capítulos de una serie producida por el Ministerio de Cultura de Santa Fe y UNIcanal.

Desde el lunes 15 de marzo se emitirán por 5RTV, el canal público de la provincia, cuatro capítulos de una serie producida por el Ministerio de Cultura de Santa Fe y UNIcanal, que descubre las profesiones ligadas al arte con protagonistas santafesinos de trayectoria nacional e internacional.

“Oficios artísticos” es una producción original del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, realizada junto a Unicanal (El canal de la Universidad Nacional de Rosario) donde artistas de la provincia de Santa Fe con proyección nacional e internacional cuentan sus trayectorias en el mundo del teatro, el vestuario, el maquillaje, la escenografía y las artes visuales.

El programa descubre e investiga las profesiones ligadas al arte como forma de expresión y medio de vida, donde se cruzan los oficios que intervienen en la realización artística, contados por sus propios protagonistas.

“Nosotros, los realizadores, escenógrafos, vestuaristas y maquilladores, tenemos que trabajar en ese fin: hacer poesía visual”, dice Melisa Guerrero escenógrafa y docente, de la ciudad de Santa Fe, quien participa del capítulo Diseño escenográfico.

Podrá verse también,a Nicolás Boni, licenciado en Bellas Artes, escenógrafo oriundo de Tortugas, que diseña para óperas que fueron montadas en teatros de España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia. “Mi vida está atravesada por la música. El teatro musical es una expresión teatral que está regida por una partitura”, expresa el artista.

Del capítulo de maquillaje participa Damián Brissio, caracterizado teatral y maquillador. “Vengo de un lugar pequeño, de un pueblo, con muchas cosas que no sabía que podía aprender. Hago ópera hoy en día, nunca me avisaron, nunca tuve contacto, más allá de un cartonero que vivía en la cuadra de mi casa y es el único que escuchaba ópera”, cuenta el joven oriundo de Arequito que tiene vasta trayectoria, y que participó de la serie Coisa Mais Linda de Netflix.

“Cuando ves un personaje, ves una situación emocional, ves una situación económica, ves alguna marca de la vida. Lo que yo hago, más allá de maquillar, es contar una historia, a partir de nuestras manos”, agrega Brissio.

Celeste Arrizabalaga, de Rosario, maquilladora y escenógrafa. La joven estudió Bellas Artes y Cine y se especializó en efectos especiales. “Nunca me imaginé que iba a poder vivir, no solo económicamente, si no vivir la vida disfrutándola con las cosas que hacía en los recreos. Lo que hacía en momentos de hobbie es lo que salió y funcionó”, destaca la mujer.

“Desde chico yo cosía y hacía escenografías en el patio de mi casa”, cuenta Osvaldo Pettinari, vestuarista teatral, nacido en Santa Fe, quien durante más de diez años fue jefe de vestuario del Ballet Argentino dirigido por Julio Bocca y tiene una extensa carrera como diseñador de vestuario para teatro y ballet.

El rosarino Ramiro Sorrequieta, diseñador de vestuario, también participa del capítulo vestuario escénico. “Dependiendo de cómo un actor esté vestido va a comunicar algo en particular. La segunda piel de alguna forma sucede cuando se produce esta simbiosis, donde realmente esa prenda es parte de ese hábitat, de esa cultura, de esa sociedad, en la cual va a transcurrir el personaje”, dice el profesional, al tiempo que destaca que lo que más lo motiva es “la posibilidad de no saber qué es lo que va a pasar”.

Alejandra Fama es docente, artista plástica y muralista. Desarrolló su carrera en Venado Tuerto, y es una de las de las grandes referentes de la ciudad. “El muralismo me permite una comunicación muy amplia”, expresa.

En 2019, ella participó junto a artistas argentinos y paraguayos de la realización del mural más grande del mundo, en Misiones. Junto a Sofía Culzoni, artista visual y gestora cultural de Rafaela, participan del capítulo artes plásticas. “En mi obra indago en el paisaje, pero no desde un lugar geográfico específico, si no que voy descomponiendo esos lugares hasta llegar a la geometría”, cuenta, a la par que se muestra feliz desde su espacio de arte: “Pensar una galería de arte contemporáneo en una ciudad del interior del interior me enorgullece, me gusta que sea así”.

Bajo la dirección de Héctor Molina, el equipo de Unicanal se completa con la producción de Belén Bertero, Camilo Postiglione y Rocío Luna; las cámaras de Mario Armas, Dana Tameron y Ernesto Sánchez y la edición de Lucio García.

El ciclo fue financiado por el Consejo Fedral de Inversiones (CFI), y podrá verse desde el 15 de marzo, todos los lunes, a las 21, por 5RTV, y se repetirá todos los miércoles a las 23.30.

Grilla de programación

15/3 Diseño escenográfico

Melisa Guerrero, escenógrafa y docente, de Santa Fe.

Nicolás Boni, licenciado en Bellas Artes, escenógrafo, de Tortugas.

22/3 Maquillaje artístico

Damián Brissio, caracterizador teatral y maquillador, oriundo de Arequito.

Celeste Arrizabalaga, maquilladora y escenógrafa, de Rosario.

29/3 Vestuario escénico

Osvaldo Pettinari, vestuarista teatral, de Santa Fe.

Ramiro Sorrequieta, diseñador de vestuario, de Rosario.

5/4 Artes plásticas

Alejandra Fama, docente, artista plástica y muralista, de Venado Tuerto.

Sofía Culzoni, artista visual y gestora cultural, de Rafaela.