Rafaela gestiona la creación de su Escuela de Policía

Funcionará como una sede del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe (ISeP) y el objetivo es que el próximo año ingresen los primeros aspirantes. Tendría 200 cupos y los egresados se destinarán a la ciudad y la región.

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

En paralelo a la tramitación que mantiene con la Provincia, el Gobierno local busca un edificio para la radicación de la sede con aulas, comedor, cocina y un espacio abierto de buenas dimensiones para tareas de entrenamiento. A su vez, se procura un convenio con el Tiro Federal para la práctica de tiro y actividades tanto tácticas como operativas.

La expectativa está puesta en comenzar con las inscripciones en el segundo semestre.

Históricamente, en la localidad del oeste santafesino se manifiesta un desinterés muy grande de los jóvenes a formar parte de la fuerza de seguridad y, como consecuencia de ello, la dotación de personal está conformada en su amplia mayoría por efectivos que arriban de distintos puntos de la provincia.

Esta situación provoca que los agentes sean ajenos a la idiosincrasia de la población, no sientan pertenencia y que su cabeza esté puesta más en el traslado a sus lugar de origen que en la posibilidad de una residencia en la ciudad.

Con la Escuela se proyecta revertir esta tendencia y con ese fin el intendente Luis Castellano se reunió a mitad de semana con el secretario de Gestión Social de Seguridad, Jorge Lagna y subsecretario de Formación y Capacitación, Andrés Rolandelli.

“El Gobierno provincial está acompañando la idea y a nosotros nos vendría muy bien porque uno de los inconvenientes que tenemos es que muchos policías no son de la región y eso genera dificultades para el arraigo, sumado a la cantidad de viajes que realizan y eso conlleva a un rendimiento menor en lo que respecta a la tarea específica. Así que nosotros vemos con muy buenos ojos esta posibilidad de que se pueda crear una Escuela de Policía en la ciudad”, expresó el mandatario tras el encuentro.

En ese sentido comentó que “hay un pedido que venimos trabajando juntos (con la Provincia) hace tiempo y ahora existe un camino de potencial realización para tener una escuela de formación de Policías en nuestra ciudad”.

Por su parte, Rolandelli, indicó que “hablando con Luis nos ofreció la posibilidad de contar con infraestructura en Rafaela para contar con una sede del Instituto de Seguridad Pública de Santa Fe (ISeP) con el objetivo de que el próximo año podamos tener ingresantes de Rafaela”.

A su vez, el funcionario provincial agregó: “El proceso de incorporaciones tiene varias etapas, dura aproximadamente cinco meses. Actualmente tenemos un cupo de 1.600 personas, de contar con una nueva sede, podríamos tener 200 cupos más que se formarían en la ciudad”.

Pertenencia con la ciudad

El Secretario de Prevención en Seguridad municipal, y ex Jefe de la Guardia Urbana Rafaela (GUR), Maximiliano Postovit, le dijo a El Litoral que “la idea de tener una sede del Instituto de Seguridad Pública, que actualmente funcionan en Santa Fe y Rosario, es una noticia estupenda porque se trata de una una demanda histórica” y lo fundamentó en que “muchos no pueden cumplir el sueño de ser policía debido a que por cuestiones económicas no pueden viajar a esas ciudades”

A favor de la creación de la escuela, el funcionario argumentó también que “una de las cosas que influye en la confianza que el rafaelino tiene en la GUR se vincula a que todos saben que el guardia urbano está criado, capacitado y nacido en Rafaela, y ese sentido de pertenencia le da un plus a la labor, queremos que con la policía pase los mismo”.