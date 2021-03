https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.03.2021

11:54

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Llegan cartas y línea directa

Para Don Rogelio Alaniz

AHRON LERMAN

Acabo de cumplir noventa años y hace cuarenta que vivo en Israel, en la ciudad de Ashdod, pero sigo siendo santafesino. Y, por supuesto, lo primero que hago al levantarme es irme a mi computadora y leer El Litoral. Todo El Litoral.

No quiero hacerle "'el camelo"' pero sus artículos me ayudan a seguir unido a mi querido Santa Fe, donde viví durante 50 años. Y digo 'VIVÍ' porque allí nací y crecí . Y de la que tengo infinitos recuerdos de los lugares que usted muchas veces menciona, de mi escuela Sarmiento, de mi primera maestra la Señorita Celina y luego de la Señorita Tita (que nos acompaño hasta sexto grado). Del Colegio Nacional Simón de Iriondo, con su rector Vicente Fidel López que usaba un peinado y unos bigotitos a lo Adolfo Hitler. De la Escuela Industrial de la Nación donde me recibí de Técnico Químico. Y no quiero aburrirlo más, pero podría escribir el libro de mi vida, si supiera escribir como lo hace Usted.

Señor Alaniz. Siga deleitándonos con sus recuerdos y escritos para que yo haga como si nos encontrásemos en El Cabildo de Salta y cortada Bustamante, o en El Gran Chop de 9 de julio y Salta y me comente sobre El Doctor Leoni, y tantas otras cosas de nuestra querida Santa Fe.

****

Limpieza de unidades

HÉCTOR ALARCÓN

"Al intendente: ¿quién supervisa la limpieza en remises, taxis y colectivos? Es increíble la mugre que hay. No limpian ni el piso, ni los asientos ni los vidrios. ¿Dónde está la higiene que tiene que tener el transporte público en la ciudad de Santa Fe? Tomen debida nota. Alguno de sus secretarios debería subirse a un colectivo y comprobar lo que digo. Ahora que empiezan las clases, ¿quién va a controlar el transporte de los niños? ¿Cómo se van a evitar los contagios de Covid ante esta situación? Otro tanto son los cajeros automáticos de todos lados: se caen de mugre. Ya no hablemos de que haya alcohol en gel, al menos que haya limpieza".

****

Obras e inseguridad

VIEJA VECINA DE SANTA FE

"Sobre lo que dijo el intendente Jatón en el Concejo, respecto de las obras que va a ejecutar: siempre son para el lado oeste de la ciudad, obras sin importancia. Sabe que a la gente de esa zona la conforma con poco. Son votos para el futuro. En cambio en el norte, han hecho un desagüe gigante en calle Risso (empieza en 1º de Mayo y termina no sé dónde): el famoso desagüe Espora. Están los caños a la intemperie, pero el agua no tiene por dónde correr. Es una zona que no se inunda, gracias a Dios, pero eso no quedó bien. Por otro lado, no habló nada de la inseguridad que hay. Al menos, como lo hizo el intendente de Rosario, a quien felicito, que pidió apoyo al gobierno nacional. Porque tanto Rosario como Santa Fe están desamparadas con relación a la inseguridad. Tampoco nadie habló sobre la droga, ese gran flagelo que tenemos. Parece que nadie se quiere comprometer, pero esa es la cuestión. Está bien que el intendente tenga que velar por la ciudad, que esté limpia, los desagües en orden, la recolección de basura, que esté linda en general. Pero también tiene que bregar por el tema de la inseguridad y que la policía luche contra la droga. Lo poco que hacen no basta. Aunque no soy de ningún partido político, yo viví los años 70 y sé cómo fueron las cosas. Acá, para salvar el país, hace falta el Ejército, pero no el de los años 70, sino el nuevo Ejército, con nuevas pautas, etc. Pero que se ponga orden. Hay lugares de Santa Fe que están medianamente atendidos y otros que están totalmente a la deriva. Ojalá que el intendente reflexione y se ocupe de toda Santa Fe y que el dinero de los contribuyentes se ocupe en algo para todos y no solo de una parte".

****

Juzgar y castigar

ALFREDO SALOMÓN

"La Justicia argentina ha liberado al cura que abusó de una joven. El cura violador parece que cuenta con el apoyo del obispo de San Martín, según una emisora radial muy conocida de Capital Federal. Parecería que una sotana tiene la virtud de proteger hasta al más endemoniado. Señores que representan a la Justicia: pónganse los pantalones y no sean gallinas. Hagan su tarea a conciencia, en defensa de gente que sufre esta clase de atropello, humillante y que deja cicatrices muy difíciles de borrar. Ese sujeto con sotana, que dice ser ministro de Dios debería estar aislado de la sociedad, por ser un demonio que se escuda en la sotana. Cuando en realidad y por el bien de todos deberían despojarlo de los atributos que lo distinguen como ministro de la Iglesia, y arrojarlo entre rejas por un tiempo prolongado. De lo contrario, todo es una mentira disfrazada".

****

Notificar con tiempo

ADULTA MAYOR DE 70 AÑOS

"Cuando adherimos a la vacunación voluntaria contra el Covid, en mi caso particular me respondieron que sería notificada por correo electrónico. Ahora se comenta que llaman a cualquier hora del día y aun de la noche, que envían mensajes de texto, etc., para dar turnos casi de inmediato en el mismo día. Aunque se trate de adultos autoválidos como es mi caso, no somos robot sino personas, que necesitamos por lo menos 24 horas y comunicarnos con las personas que son nuestros familiares, amigos, etc. y que puedan llevarnos o acompañarnos, porque a veces no todos estamos en condiciones de llegar al lugar al que nos citan. Pido que tomen conciencia las autoridades sanitarias correspondientes".

****

A Cliba

VECINOS DE BARRIO EL POZO

"Somos vecinos de la manzana 14 y 15 de barrio El Pozo y le reclamamos a Cliba la restitución de un contenedor que se llevaron hace casi dos meses de frente a la manzana 14, sobre calle Jiménez Assua, a la altura de la peatonal Marta Samatán, que usábamos los vecinos de las manzanas mencionadas. Nos quedamos sin ningún contenedor para depositar nuestros residuos y hay gente que igualmente deja sus bolsas de basura en el lugar que estaba el contenedor que desapareció. De paso reclamamos por los otros contenedores que hay en el barrio, que están en estado lamentable, rotos, ya prácticamente inutilizables. Solicitamos que hagan una renovación de los mismos y nos traigan contenedores nuevos. Muchas gracias por el espacio".

****

Peligroso

GERMÁN FIDERIO

"Quisiera saber si los personal trainers tienen algún tipo de habilitación para usufructuar la calle. Hace tiempo sucede en la costanera este. Ponen en peligro a sus alumnos haciéndolos correr por la calle entre los autos. Una acción irresponsable de parte de estos profesores que quieren lucrar con el espacio público copándolo a la fuerza. Además ahora se sumó otro en la avenida del faro, este directamente los hace correr por el medio la calle. Me sorprende que gente grande se preste a ser carne de cañón, poniéndose en peligro".