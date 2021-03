Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.03.2021

11:56

Karma

ALFREDO SALOMÓN

"Cuando el karma le pase la factura a Gildo Insfrán, las altas inteligencias habrán hecho justicia. Nadie escapa al karma y menos para un tipo malvado como Gildo Insfrán. Además, el karma se extenderá para alcanzar a los que miraron para un costado, como los que tienen la responsabilidad de gobernar, con justicia y honestidad, este bendito país. Todo llega en esta vida, donde nada es duradero, ni la dicha ni el pesar. Es cuestión de tiempo y paciencia. Muchas gracias por el espacio".

Mala predisposición

FABIO BERRAZ

"Quería hacer un comentario sobre la atención en el Pami. Yo no entiendo cómo la gente que trabaja allí, que cobra buenos sueldos, pueden tratar tan mal a los jubilados, a la gente grande. No les dan bolilla, están chateando con el celular, en lugar de atender están hablando entre ellos, y atienden mal, con mal carácter y tono. Yo no sé, no entiendo que siendo un servicio público y cobrando sueldos pueden atender tan desastrosamente. Gracias por publicar mi mensaje".

Baja tensión en la costa

UN LECTOR

"Siendo viernes, 15 hs., toda la zona de la costa está con baja tensión. Tuvimos que desenchufar todos los artefactos. Nuevamente se repite. La semana pasada también pasó lo mismo. Seguimos teniendo un servicio de pésima calidad, seguimos desatendidos, seguimos hablándoles a funcionarios indiferentes, indolentes... Entonces, señores gobernador, director de la EPE: ¿cuándo vamos a recibir un poco de respeto los usuarios, los que pagamos la tarifa y mantenemos la empresa en pie. ¡¡Años que nos venimos quejando!! y los problemas no se arreglan; al contrario, son cada vez peores. Entonces, señor gobernador, acudo a su responsabilidad ciudadana, política, a que cumpla con sus obligaciones, que es la de administrar la vida de la sociedad santafesina, para que podamos vivir en paz. Y no se puede vivir en paz con calores agobiantes y sin energía eléctrica. Mientras estoy terminando este mensaje veo que ahora no tenemos baja tensión, directamente no tenemos luz".

Inexplicable desigualdad

JOSÉ LUIS

"Todos somos de carne y hueso. Todos nacemos desnudos y nos vamos desnudos de este mundo. Es inexplicable que haya tanta desigualdad y tanta locura egoísta en la humanidad. Es tan poco comprensible que el ser humano haya avanzado tanto hasta enviar naves espaciales a Marte, haber tenido un desarrollo tecnológico en todas las áreas y las ciencias, pero la desigualdad impera de tal manera que podemos ver a un hombre bajando de una limusina blanca sobre una larga alfombra roja, vestido de esmoquin y con una bella dama con collares de perlas, y a la vuelta de la esquina un mendigo buscando desesperadamente algo para comer en los contenedores de residuos, entre ratas y otras alimañas. ¿Será que seguimos siendo los mismos cavernícolas pero vestidos de forma diferente? ¿En qué mundo hemos nacido, que vino el Hijo del Creador a la tierra a enseñarnos y lo matamos, e incluso hoy día muchos ni se acuerdan de sus enseñanzas? ¿Será que no les conviene? En fin, parece que nadie advierte lo fugaz y vertiginosa que es la vida, que nadie se lleva nada de esta tierra, y que no deja de ser un pequeño sueño con fecha de vencimiento. Gracias por permitirme esta reflexión".