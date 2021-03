https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dr. Antonio Ciaurro La separación de poderes y la calidad institucional La tensión institucional entre el Senado Provincial y algunos fiscales del MPA no se ha visto nunca antes. Esto preocupa no solo a los hombres del derecho sino a la sociedad en su conjunto.

Dr. Antonio Ciaurro (*)

Asistimos, quizás como antes nunca se ha visto, a una tensión institucional entre el Senado Provincial y algunos fiscales del MPA, que al parecer no quieren archivar una causa contra un legislador e incluso hasta llegaron a cuestionar la constitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal, tal vez para no cerrar el proceso como manda el procedimiento local.

Por supuesto que es una preocupación, no solo para los hombres del derecho sino para la sociedad en su conjunto, que aquellos que tienen que aplicar la ley traten de violentarla o esquivarla, pero lo más grave es a mi entender la intromisión del Poder Judicial en los demás poderes del estado, y voy a un ejemplo: se trata de impedir el control parlamentario sobre el funcionamiento de los miembros del Ministerio Publico mediante amparos y cautelares, cuando es público y notorio el mal funcionamiento de algunos miembros del MPA.

Casos resonantes como el de OLDANI en Santa Fe donde fue detenido un farmacéutico al que confundieron con otra persona, o Franco Casco (desaparición forzada de persona seguida de muerte luego de haber estado en una seccional policial) y la bibliotecaria María de los Ángeles Paris en Rosario, que fallece en una seccional policial luego de haber sido golpeada, merecen un tratamiento urgente e inmediato de los órganos de control porque la trascendencia de la violencia institucional va mas allá del propio MPA y compromete seriamente la calidad institucional en nuestra provincia. Hablamos de violencia generada por el propio estado y privaciones ilegitimas de la libertad, donde no hay -al parecer- jueces de garantías.

Si los fiscales solo pueden ser controlados por ellos mismos o por una auditoría interna del MPA pues no saldremos del problema y esto se agrava, ya que la falta de una conducta decorosa por algunos de sus miembros pone en serio riesgo la continuidad del propio sistema acusatorio, por la evidente arbitrariedad o discrecionalidad y la injerencia de algunas agencias del poder Ejecutivo encargados de la seguridad pública, que es clara y evidente en las causas judiciales. A las intervenciones y declaraciones periodísticas del Ministro de Seguridad me remito, quien a su vez es miembro del MPA ya que no renunció y a la determinación de la AIC en la orientación de algunas investigaciones, que se advierte dirigida hacia algunos miembros del Poder Legislativo.

Algunos fiscales aducen defender su independencia y autonomía y refieren al art. 120 de la Constitución Nacional, no sin saber que ello es aplicable solo a la justicia federal, y también debemos hacer un comentario respecto de la hibridez de la ubicación institucional del MPA en nuestra provincia que está creado por ley, es decir es un órgano extraconstitucional, por decirlo de alguna manera. Es preciso que se aclare perfectamente en lo inmediato, cuál es su pertenencia en la arquitectura institucional del estado, ya que ello genera por el momento y en los hechos, una especie de "rara avis" que no encuentra lugar en el Poder Judicial, y que hoy está más cerca del Poder Ejecutivo por su relación operativa, en algunos casos. Esto se debe resolver ya mismo por ley hasta una eventual reforma constitucional. En todo caso que se defina: independencia de quien, ante quien y para quien, porque al momento estamos ante un organismo que se conduce y controla asimismo, y ello atenta contra el estado de derecho, el sistema republicano y la propia democracia.

Que el Senado haya comunicado a un juez la resolución del cuerpo respecto al pedido de desafuero de un legislador, ante la falta de archivo, no es una intromisión en modo alguno, y por otro lado, ante la falta de acatamiento por parte de los fiscales de dicho pronunciamiento lo que se hizo fue un acto institucional de información de los actos legislativos, que deben ser comunicados por la obligación de publicidad de todo acto de gobierno. No se trata de un acto procesal, y además el legislador fue aludido y notificado en su momento por el propio juez de causa, así que en estos casos el poder legislativo tiene personería propia para su actuación frente a terceros, incluso ante el propio poder judicial, y no necesita ser representado por ningún patrocinio del Poder Ejecutivo, porque bien puede tener discrepancia, diferencia de criterio o demora en su intervención. De todos modos el juez arbitrará lo conducente y necesario, y resolverá la cuestión conforme a derecho, pero conociendo todos los argumentos y la relación de contexto institucional, para no caer tampoco en un acto de desobediencia o incumplimiento por desconocimiento de un acto estatal valido.

Ocurre evidente, como se advierte, alguna intencionalidad contra el Poder Legislativo para descalificarlo o subordinarlo a las pretensiones del MPA. Se busca disciplinarlo, para evitar controles a los fiscales, bajo el amparo de su declarada independencia o autonomía, que compartimos en sus tareas de investigación, pero no en su politización. En el fondo subyace la intención de impedir sanciones a sus miembros y ello genera zozobra y preocupación en la sociedad ante un órgano que está fuera de todo tipo de control, que ha mostrado alguna incapacidad a la hora de gestionar y que de ese modo también genera impunidad y angustia ante los hechos de inseguridad que han aumentado en los últimos meses, y la gente ve que no se hace nada, ya no solo en la prevención del delito, sino también en su persecución judicial.

Por último, en orden la inmunidad de los miembros del Poder Legislativo, nuestra Constitución Provincial ha consagrado la preservación amplia y total de la tarea de legislar y para ello la necesaria defensa de los llamados fueros parlamentarios y es muy claro en su texto; así esta normada y establecida la INMUNIDAD de carácter absoluta, es decir no solo tiene el legislador inmunidad de opinión y de circulación, sino de arresto y de ser sometido a proceso, así que cualquier otra interpretación corporativa o jurisdiccional, quizás surge más de la necesidad política de cuestionar la labor legislativa, que de la letra y espíritu de la carta magna de 1962. Se trata de un poder elegido por el pueblo, y por ello también debe protegerse su soberana decisión, o cambiarla cada cuatro años.

En homenaje a la buena relación que debe existir entre los poderes del estado y más allá de una circunstancial composición y mayorías en ambas cámaras legislativas, lo que tiene que hacer el gobierno provincial es acatar la voz del pueblo que se ha expresado libremente en las urnas, y no tratar de someter a los integrantes del parlamento a través de un ataque sistemático y permanente a su institucionalidad e integralidad, a su gestión y a la labor de todos y cada uno de los legisladores, que no solo tienen la capacidad de sancionar leyes, sino que pueden enjuiciar a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ¿cómo entonces no van a poder controlar la labor de los fiscales que son funcionarios públicos y como tales tienen obligación de rendir cuentas?

Es una cuestión de responsabilidad y sentido común ya que, gobernar es una tarea compleja y colectiva que necesita consenso u prudencia. Por supuesto que ante las agresiones de su Ministro de Seguridad que ataca y discrimina a los santafesinos (no solo a los policías) y nos agravia hasta cuando sostiene que el incremento del delito es estacional; pero que no responde por las licitaciones (armas, motos y vehículos utilitarios) que están seriamente cuestionadas, incluso en la propia justicia.

Nos referimos a Marcelo Fabián Saín, no a otro; pero la pregunta que nos queda por contestar es si el Señor Gobernador comparte sus apreciaciones.

(*) Ex Convencional Constituyente y Pte. del Congreso del PJ Santa Fe.

