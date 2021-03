https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 15.03.2021 - Última actualización - 13:06

12:20

En plena pandemia se habilitó un evento de hasta 1.500 personas durante el fin de semana en Chajarí.

Problema sanitario, social y económico En una ciudad entrerriana se autorizaron fiestas para evitar las clandestinas

Más allá de las recomendaciones de distanciamiento y el concepto de burbujas, formadas por pequeños grupos, la ciudad entrerriana permitió la realización de grandes fiestas. El intendente Pedro Glimberti, considera que son mejor estos eventos controlados que las fiestas clandestinas que se dan sin supervisión.

Balance del fin de semana

En una nota para CyD Litoral, Glimberti contó que desde “el punto de vista de la organización, el balance fue bueno”, como así también la respuesta de los jóvenes, el horario era “hasta las cuatro de la mañana y un ratito antes se comenzaron a desconcentrar. En generales anduvo bien, obviamente hay que esperar después los resultados de algunos casos que puedan aparecer, que en realidad surgen como han venido aconteciendo en el último tiempo. Hay algunos lugares que no hicieron las habilitaciones, pero los contagios igual existen”.

Autorizar para poder controlar

Consultado sobre si estas medidas pueden ser unan herramienta para comenzar a erradicar las fiestas clandestinas, el intendente de Chajarí respondió que “tratan de dar una válvula de escape, la idea es que cada tanto y cuando las situaciones lo permiten, vamos a dar esta posibilidad, sabiendo que después vendrán algunos fines de semana en los cuales obviamente estas autorizaciones no van a existir. Ese es un poco la temática que manejamos, porque es un problema sanitario, pero también social y económico. Yo veía las informaciones de la capital de la provincia y este fin de semana habían desarmado algo más de 10 fiestas clandestinas y todos sabemos que por cada una que se detecta hay un montón que son llevadas adelantes y que nadie se entera”.

Además, los chicos “terminan en lugares donde no hay ningún tipo de control, en las afueras de cualquiera de las ciudades. En donde estamos hay cerca “zonas crises” es decir que no es jurisdicción ni de uno, ni de otro municipio y la mayor parte de las veces esto es lo que está pasando, para no generar ningún problema al dueño de una propiedad terminan en las calles hasta cualquier hora y se van trasladando a lo largo de la noche”.

Antecedes de la medida

En diciembre del año pasado se habían dado tres habilitaciones de este tipo; el día 19 de diciembre para las colaciones de escuelas secundarias, el 24 y el 31 donde hubo eventos similares en cuanto a las habilitaciones, y a la cantidad de gente. “Son habilitaciones especiales que se produjeron, al aire libre y tratando de buscar algún tipo de control respecto a lo que tiene que ver con la seguridad y tratar de disuadir lo que son la organización de eventos clandestinos que se están llevando adelante en nuestra ciudad y en la zona. La situación epidemiológica en nuestra ciudad había mejorado sensiblemente y eso nos llevó a tomar esta decisión que fue exclusiva por estos días que pasaron el día viernes y el día sábado”, resaltó el intendente de Chajarí Pedro Glimberti.