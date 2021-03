El "Barba" va por todo: Colón con titulares en Copa Argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sabalero cruza con Argentinos en San Nicolás de los Arroyos por la Copa Argentina este miércoles a las 17.15. Si bien el domingo llega Central, pondría lo mejor en la copa criolla.

El sabalero cruza con Argentinos en San Nicolás de los Arroyos por la Copa Argentina este miércoles a las 17.15. Si bien el domingo llega Central, pondría lo mejor en la copa criolla.

El primer indicio, en modo disparador, fue la frase del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez en medio del Estadio "UNO" en La Plata ni bien fue elegido automáticamente la gran figura del partido por sus golazos contra Estudiantes: "Terminé un poco cansado y muy golpeado, pero nada que sea importante. Ya estoy pensando en jugar el miércoles por la Copa contra Argentinos". Sin dudas, lo de PR10 fue un anticipo de lo que ya es un secreto a voces en el Mundo Colón: Eduardo Domínguez quiere afrontar el partido en San Nicolás, por Copa Argentina, "con lo mejor que tiene, sin guardar nada de nada". Nada de alternativo ni de mix: ¡titulares!. Como se sabe, el "Negro" juega miércoles y domingo esta semana.

Sin tiempo que perder ni nada que festejar o relajarse, la receta del "Barba" Eduardo Domínguez no se aparta del trabajo: ayer domingo, antes del Superclásico, Colón entrenó en el predio, luego del esfuerzo, la victoria y el inicio arrasador en su zona. Lo mismo hoy y mañana, siempre de tarde, para luego emprender el viaje a San Nicolás. Concretamente, la plantilla partirá este martes a las 16 desde Santa Fe y se hospedará en el Hotel Colonial de esa ciudad, esperando el partido de este miércoles a las 17.15 y televisado por TyC Sports.

Hay que recordar que Colón jugará miércoles y domingo; es decir dos partidos en pocos días. Primero, el miércoles a la tarde, la copa criolla frente a los "Bichitos Colorados" de La Paternal; luego, el domingo, a las 16.15 frente a Rosario Central en el Cementerio de los Elefantes por la Copa de la Liga.

Siempre se discute, cuando se llega a este "cuello de botella", ¿a qué competencia prestarle mayor atención?. Porque si bien Colón es el equipo "perfecto" (cinco jugados, cinco ganados y record en el profesionalismo de la AFA) en la Copa de la Liga, también es real que el camino de la Copa Argentina también se puede "limpiar" para los sabaleros camino a un objetivo deportivo.

Por lo pronto, la idea del "Barba" es ir por "todo" y con "todo". Es decir que, en condiciones normales, su idea sería repetir desde el vamos en San Nicolás de los Arroyos el mismo once titular que puso en el estadio de Estudiantes de La Plata, la noche del 2-0 de este último sábado.

Más allá de la frase "testigo" del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez ("Ya pienso en jugar el miércoles por la Copa"), hay otro dato no menor que refuerza la teoría de poner titulares en San Nicolás de los Arroyos: el cuerpo técnico de Colón pidió hisopar hoy a los mismos que formaron parte de la delegación a La Plata, por lo que la idea del "Barba" es poner a los mismos once y los mismos recambios. Siempre y cuando no aparezca algún imponderable de último momento.

Finalmente, en cuanto al panorama de los lesionados, ya desde hoy volvió a entrenar a la par de sus compañeros el goleador cafetero Wilson Morelo, una carta de gol más que interesante para que ahora vuelva a tener Eduardo Domínguez como alternativa.

En cuanto a Bruno Bianchi y Christian Bernardi, les falta una semana más a cada uno, por lo que arrancarían a la par del plantel luego del partido de este domingo contra Rosario Central en el Brigadier López.