https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.03.2021 - Última actualización - 18:14

16:24

La plaza de este lunes volvió a mostrar calma, poca demanda y elevada oferta, lo cual permitió al Banco Central comprar unos u$ s 140 millones y acumular reservas en el mes por más de u$ s 1.100 millones.

Cotizaciones Sobre el final del día, el dólar blue avanzó $ 4 y cerró a $ 146 La plaza de este lunes volvió a mostrar calma, poca demanda y elevada oferta, lo cual permitió al Banco Central comprar unos u$ s 140 millones y acumular reservas en el mes por más de u$ s 1.100 millones. La plaza de este lunes volvió a mostrar calma, poca demanda y elevada oferta, lo cual permitió al Banco Central comprar unos u$ s 140 millones y acumular reservas en el mes por más de u$ s 1.100 millones.

Sobre el final del día, el dólar blue avanzó $ 4 y cerró a $ 146 y el "solidario" se acercó a los $160, en una plaza que volvió a mostrar calma, poca demanda y elevada oferta, lo cual permitió al Banco Central comprar unos u$s 140 millones y acumular reservas en el mes por más de u$s 1.100 millones.

La tranquilidad que sigue mostrando el mercado cambiario le posibilitó a la autoridad monetaria ir recuperando reservas y fue así como el monto de esta primera quincena resultó el más elevado desde diciembre de 2019. En ese mes, la entidad obtuvo un resultado neto de u$s 1.121 millones.

La entidad logró este saldo positivo a partir del buen ritmo que están teniendo las ventas al exterior: en la semana pasada los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ventas por u$s 614,6 millones, el monto semanal más alto desde mediados de enero pasado. El viernes pasado, los exportadores aceiteros y cerealeros realizaron liquidaciones por u$s 141,4 millones.

En el sector minorista de la plaza cambiaria, según las cotizaciones promedio publicadas por el Central, el dólar cerró a $90,435 comprador y $96,69 vendedor, veinte centavos más que el viernes. De este modo, si se le agrega la carga tributaria del impuesto PAIS y el 35% que puede ser deducible de Ganancias y Bienes Personales, llegó a $159,54, 32 centavos por encima del viernes.

En tanto, el dólar informal cotizó con estabilidad a $ 137 para la compra y 142 para la venta, durante gran parte de la jornada, pero sobre el cierre se reactivaron las compras y terminó en alza. El paralelo había retrocedido $1 el miércoles luego de cuatro días estable y el jueves había caído otros $3, que lo llevaron al valor más bajo desde septiembre del año pasado.

En el segmento mayorista, el dólar cerró a $ 91,06, veintiún centavos mas caro que el viernes pasado. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 253,05 millones; en futuros MAE se hicieron operaciones por u$s 15,3 millones y en el mercado de futuros Rofex se hicieron transacciones por u$s 200 millones.

"La oferta de divisas se mantuvo intensa, posibilitando otra nueva jornada con buen saldo positivo para el Banco Central", consignó el operador cambiario, Gustavo Quintana.

Por su parte, las cotizaciones financieras, que no están alcanzadas por el cepo, cotizaron sin tendencia definida. El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, operó a $144,84, con un ligero recorte del 0,5%, por lo que la brecha con el mayorista se ubicó en 58,2%.

El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, avanzó 0,3%, a $149,16, con una brecha del 63,8% respecto del mayorista.