Covid-19

Coronavirus: Estados Unidos considera reducir a un metro la distancia social

Dijo Anthony Fauci, principal asesor sobre pandemias del Gobierno de EE.UU, con base en un estudio que indica no encontrar "ninguna diferencia sustancial" en los contagios de dos y un metro mientras se use mascarilla.

El inmunólogo Anthony Fauci, una figura ampliamente respetada durante la crisis del coronavirus, dijo que los expertos de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) estaban examinando un estudio del Beth Deaconess Medical Center, en Massachusetts (noreste). Un estudio lo respalda Este estudio, publicado en la revista médica Clinical Infectious Diseases, no encontró "ninguna diferencia sustancial" en los contagios de COVID-19 en escuelas que observan distanciamientos de dos metros y un metro, mientras todos usaran mascarilla. Tenés que leer El Gobierno extiende el distanciamiento social hasta el 9 de abril Al preguntarle si esto significaba que un metro de distancia era suficiente para evitar contagios, Facuci dijo a la cadena CNN: "Así es, en efecto". "Los CDC son muy conscientes de que se están acumulando datos que hacen suponer que un metro está bien bajo determinadas circunstancias", añadió Fauci. Aunque advirtió que los CDC todavía estaban sopesando los datos y realizando sus propias pruebas, dijo que sus conclusiones llegarían "pronto". Dos metros, una medida mundial La regla del distanciamiento social de dos metros ha sido una medida ampliamente adoptada en todo el mundo para evitar la propagación del coronavirus, junto con el uso de mascarillas y el lavado de manos. Los directivos de las escuelas de todo el mundo están bajo presión para reabrir completamente lo antes posible de forma segura, pero muchos dicen que el distanciamiento de dos metros lo hace difícil sin añadir aulas portátiles o acortar la jornada escolar. En tanto, numerosos sindicatos de profesores insisten en el distanciamiento de dos metros. El distanciamiento de un metro tendría un enorme impacto en las perspectivas no solo de la reapertura total de las escuelas, sino también de oficinas e incluso espacios públicos, como recintos deportivos. Estados Unidos es el país con más muertos por COVID-19 en el mundo con cerca de 535.000, pero este año ha visto descender el número de casos y las tasas de mortalidad.