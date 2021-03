https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juicio por un doble homicidio en Arroyo Leyes

Cómo desaparecer personas en el río: "los abrís enteros y ya no boyan más"

Se lo habría confiado el acusado por el crimen de Benito Sosa y Estela Ríos a un vecino militar. Lo aclaró el hijo del testigo, que no podrá comparecer al juicio porque sufrió de un ACV los días previos a presentarse en el debate contra Daniel Vasilovski.

Por Ornella Pazzi SEGUIR En la quinta jornada del juicio a Daniel Vasilovski por el doble homicidio de sus vecinos de Arroyo Leyes, familiares de las víctimas prestaron declaración ante el tribunal, así como un hombre que fue atacado por el acusado meses antes de la desaparición y el hijo de un militar retirado que habría tenido una conversación muy peculiar con el baqueano. Este lunes, un conocido del padre del acusado declaró que se enteró de boca de un grupo de vecinos que en enero de 2018 Vasilovski, alcoholizado y enfurecido luego de discutir con su pareja, le contó a un grupo de hombres que estaba reunido jugando al fútbol "cómo había hecho el proceso de desaparición de esas personas", de Benito y Estela. Tenés que leer "Ya te queda poco a vos" le dijo Vasilovski a Benito Sosa antes de la desaparición El testigo en cuestión es hijo de un militar jubilado, quien le confesó que en 2017, antes del hecho, Vasilovski le preguntó si durante la última dictadura militar "¿Vos viste cómo desaparecían a las personas?", y ante la negativa del interpelado, respondió: "Los abrís enteros y ya no bollan más". Cangrejos, tortugas y palometas El subjefe del Grupo de Buzos Tácticos que trabajó en la búsqueda de Benito Sosa y Estela Ríos luego de su desaparición señaló al tribunal que, normalmente, los cuerpos flotan a causa de los gases que se producen en el estómago. Si el cadáver es destripado, o le abren el abdomen, este proceso no se da y por ende no sale a flote. Tenés que leer El juicio a Vasilovski comenzó con un testimonio incriminatorio Esto es especialmente relevante si se tienen en cuenta los datos que proporcionó durante su exposición: el 70 % de los cuerpos que buscan en el río aparecen debido a esta circunstancia natural, un 20 % es encontrado gracias a los "grampines" que se arrastran sobre el lecho del río y enganchan todo a su paso, y el 10 % restante jamás aparece. Según el buzo, una de las razones por las que se da esta última circunstancia es que la fauna del lugar mutila los cuerpos, como los cangrejos y las tortugas, además de las palometas que en cuestión de "unas pocas horas" pueden arrasar con un cuerpo. Rememoró un caso en el que rescataron un cadáver que había sido devorado por un cardumen: había pasado solo una hora y media en el agua y alrededor del 50 % del cuerpo ya había sido devorado. Tenés que leer Declararán 200 testigos en el juicio por la desaparición de una pareja Continuará… El juicio continuará con las declaraciones de los entrenadores de los perros que participaron de la búsqueda de Benito y Estela. Se espera que el jueves sean los alegatos de clausura y el lunes 22 el tribunal de lectura a su veredicto. El tribunal está compuesto por los Dres. Sergio Carraro -presidente-, José Luis García Troiano y Octavio Silva, y será el encargado de resolver si Daniel Eduardo Vasilovski (44) tuvo algún tipo de responsabilidad en la desaparición de sus vecinos Sosa y Ríos. Los fiscales Omar de Pedro y Andrés Marchi lo acusan de "homicidio reiterado en dos oportunidades" y solicitan una pena de 25 años de prisión, mientras que el defensor público Javier Casco pretende la absolución de culpa y cargo de su pupilo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

