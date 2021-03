https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 15.03.2021 - Última actualización - 19:01

18:56

Iniciativa social ante la Covid-19

Relevan a ancianos de barrios populares que no se anotaron para la vacunación

Movimientos sociales llevarán a cabo junto a la Regional de Salud esta iniciativa para inscribir en el plan de inoculación a aquellos adultos mayores que no pudieron hacerlo, por falta de conectividad o dificultades de lectoescritura.

Movimientos sociales presentando el nuevo proyecto. Crédito: Captura digital

Movimientos sociales de la ciudad pusieron en marcha este lunes una iniciativa -en conjunto con la Regional de Salud-, para hacer un relevamiento de los ancianos y adultos mayores que hasta el momento no pudieron inscribirse para recibir la vacuna contra el coronavirus. "Es un proyecto para garantizar el derecho a la salud pública", destacó Francisco Niklinson, referente de una de las organizaciones que participan del trabajo de campo.

Se llevará adelante en 28 barrios populares en una primera etapa. En una lista se anotará a aquellos ancianos que no tienen conectividad o presentan dificultad en cuanto a la lectoescritura y, por ende, no han podido registrarse a través del sitio web -único medio institucional hasta el momento- en el padrón de vacunación contra la Covid-19. "Tenemos que llegar a poder cubrir todos los barrios populares de la ciudad", afirmó Niklinson.



Son unas 400 personas de todas las organizaciones las que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y que comenzaron en diversos barrios populares de esta capital con el relevamiento. "Vamos a trabajar con el Centro de Salud. Ellos tienen todos los adultos mayores en riesgo y también problemáticos en el tema de salud y vamos a ir trabajando casa por casa" comentó Nancy Varela, integrante de otro de los movimientos sociales participantes.

El proyecto cuenta con dos partes: hacer el relevamiento de datos en primer lugar, y luego cargar esta información en la Regional de Salud, para así esperar los turnos correspondientes a quienes correspondan. Sin embargo, si la persona no tiene cómo comunicarse para recibir su turno, estarán a disposición representantes de los distintos movimientos para hacer llegar los datos personales de las personas relevadas.