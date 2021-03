https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bajó hasta los US$ 56.500

El Bitcoin retrocedió más del 5% tras haber alcanzado un récord de cotización el fin de semana

La mayor criptomoneda llegó incluso a desplomarse un 9,2% hasta los US$ 55.393 este lunes por la mañana, aunque luego recortó pérdidas para estabilizarse.

