Significativa y emotiva convocatoria en el Card

El pasado sábado se llevó a cabo el "Torneo homenaje al profesor Guillermo Chiaraviglio". organizado por el club donde pasó sus últimos años como entrenador y dirigente: Velocidad y Resistencia .

Por Fabiana García

Al cumplirse un año de su fallecimiento, el Club Atlético Velocidad y Resistencia desarrolló el sábado pasado un torneo en homenaje a Guillermo Chiaraviglio donde hubo una importante convocatoria de atletas desde la categoría U-18 y mayores.

Varios, por no decir la mayoría, tuvieron vinculación con Guillermo Chiaraviglio ya que fue entrenador o los guió en sus pruebas, como apasionado que era en cada torneo, fuera o no su atleta. "Lindo torneo... mucha gente", era una de sus frases preferidas a la hora de describir una competencia, y obviamente mantener la actividad atlética era su desvelo.

La pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti, el CARD, fue escenario del certamen, donde justamente sobresalieron atletas que tuvieron sus comienzos con el ex atleta, entrenador y dirigente santafesino.

Una de las mejores pruebas de la tarde fue la de salto en largo mayores, donde Braian López quiso dedicarle la mejor actuación a quien fuera su mentor. Ganó la prueba con una marca de 7 metros 47 centímetros y segundo fue Nicolás Camargo con 6 metros 91 centímetros, ambos atletas de la Asociación Santafesina de Atletismo. Mientras que en la misma prueba U-18 se impuso Valentino Molet con 6 metros 40 centímetros.

La actual referente del salto con garrocha damas, Luciana Gómez Iriondo, se impuso en la prueba con un registro de 3 metros 80 centímetros. En los 100 metros llanos los dominadores del hectómetro fueron: José Ignacio Ulian con 10.94; segundo Roger Meurzet 10.98 y tercero Leonel Carrizo con 11.03. Martín Carra tuvo una buena actuación en el salto en alto varones con 1 metro 96 centímetros . Adrián Marzo no quiso estar ausente en el torneo y se adjudicó la prueba de martillo con 54 metros 35 centímetros.

Más allá de los resultados que van en progresión a los torneos más importantes de la temporada, el momento más emotivo fue cuando se rindió homenaje al ex entrenador fallecido el 15 de marzo de 2020, quien fuera un referente para el atletismo nacional y suramericano. Por ese motivo se dieron cita los atletas en actividad, ex atletas, colegas y dirigentes del Club Velocidad y Resistencia y la Asociación Santafesina de Atletismo.

"Me sentí muy movilizado"

El atleta Germán Chiaraviglio dedicó unas palabras tras la realización del torneo. "Si bien no competí, estuve obviamente, y me sentí muy reconfortado que la familia atlética reconozca a mi viejo en el lugar donde tantos años de sus vida le dedicó, como atleta, como entrenador y docente de educación física. Ver muchos chicos motivados, jóvenes entrenadores, ex atletas , amigos, me hicieron sentir muy movilizado. Fue un momento muy emotivo que compartimos con mi familia y estamos agradecidos de este reconocimiento", dijo el atleta.

Germán Chiaraviglio no compitió en esta oportunidad, su última competencia fue el pasado 27 de febrero con 5 metros 54 centímetros, registro que lo ubica en el puesto 28 de los atletas que buscan la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, según consigna la página de Atletismo Mundial que reúne las estadísticas del deporte. El atleta volverá a competir en el Grand Prix de la República Argentina a fin de mes en la ciudad de Concepción del Uruguay y planifica una gira por Estados Unidos antes del Campeonato Sudamericano.

Campeonato Sudamericano de Natación

Desde este martes se disputará el Campeonato Sudamericano de Natación de todas las disciplinas acuáticas en el Complejo de Parque Roca, inaugurado para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

En natación, el Sudamericano será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. El certamen debió disputarse en 2020, pero fue suspendido por la pandemia de Covid -19.

Es el primer evento en el mundo que desarrollará todas las disciplinas acuáticas: natación en pileta, natación artística, polo acuático , clavados y aguas abiertas. Las cuatro primeras se llevarán a cabo esta semana y la próxima semana se realizará en Mar del Plata aguas abiertas.

El equipo argentino liderado por Delfina Pignatiello y la santafesina Julia Sebastián, espera el inicio del certamen en el cual se han convocado 800 deportistas de 20 países. Al igual que el resto de las competencias, el evento se realiza sin público y escasa prensa, teniendo en cuenta los protocolos sanitarios.

En el grupo de santafesinos además de Sebastián, ya clasificada a los juegos Olímpicos, se presentarán Gabriel Morelli, Martín Carrizo y Nicolás de Ferrari.