Redrado llevaría a la Justicia a Luciana Salazar por "hostigamiento"

Martes 16.03.2021

8:33

Junto a su abogado, Fernando Burlando, el economista estudia denunciar a la panelista por un "ataque sistemático". La dura palabra del letrado, la cautelar que pesaba sobre ella y la contundente respuesta de Luciana.

El conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado podría dirimirse en la Justicia. El economista estudia junto a su abogado, Fernando Burlando, iniciar acciones legales contra su ex por "hostigamiento".

En un mensaje enviado a Intrusos (América), Fernando Burlando, en representación legal de Martín Redrado, dijo: "Luciana no supo ganarse el cariño de los hijos de Martín".

Acto seguido, Burlando anunció que "estamos estudiando estos 'ataques sistemáticos' de Luciana Salazar donde una obsesión para conseguir una pareja estable, y un padre, lo hace víctima permanente a Martín Redrado de esta situación".

Por último, el abogado expuso: "Si evaluamos todos los recortes periodísticos de estos últimos años, entendemos la presencia de este hostigamiento que denunciaremos", cerró.

Luciana Salazar, furiosa con Martín Redrado La cautelar que Martín Redrado le había puesto a Luciana Salazar

La periodista Gabriela Bentolila explicó en la red que "La demanda que Martín Redrado le iniciaría a Luciana Salazar se debe a que en 2016 él interpuso una cautelar para que ella no se refiera a su vida privada y la de su familia a través de ningún medio. Al publicar ella los chats con el hijo de éste, estaría infringiendo la ley".

En respuesta, Luciana dijo: "Esa cautelar sobre su vida privada es falsa!!", sentenció. Aunque luego señaló que tal cautelar -que sí existió- a ella nunca le llegó. Minutos más tarde, ante una publicación de Ángel de Brito, Luciana arremetió: "Primero que ahí dice intimidad de su familia, no de mi vida con él, y caduco! Y su hija (Martina) ya no es menor de edad.

La respuesta de Luciana Salazar

Luego, el conductor de LAM escribió: "Dice @FernandBurlando que podrían denunciar a @lulipop07 por hostigamiento y que 'lo quiere hacer partícipe de una paternidad que no le es propia' a @martinredrado". A lo que Luciana respondió contundente: "'Podrian' será que no tienen forma de como demostrarlo. Porque yo si puedo demostrar el Hostigamiento de el para conmigo y no solo hostigamiento, muchas cosas más", indicó Salazar.

"Si estudia es porque ni él esta seguro. Sabe que si va a la justicia se le da vuelta la torta", aseguró Lulipop.