Desgarrador relato de un padre al que le balearon en la cabeza a su hija de 16 años en Córdoba

Tiziana Montero recibió un disparo tras un altercado que protagonizó su ex pareja y ella se vio involucrada. Gabriel, el padre, compartió en Facebook un mensaje concientizador.

Una adolescente de 16 años se encuentra internada en grave estado en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba tras recibir un balazo este domingo en la puerta de su propia casa.



La joven fue identificada como Tiziana Montero. Su padre, Gabriel Montero, publicó un fuerte mensaje en la red social facebook, donde relató parte del fatídico hecho e intentó mandar un mensaje concientizador.

En el crudo video, Gabriel expresó: “Es un dilema lo que sucedió, lo que se dice, el modo. Les comento que le pegaron un tiro y la desgracia llevó a que fuera en la frente y que esto creara varios derrames, y los médicos dicen que ella ‘no va a salir’”.

Además, detalló: “Si sale quedaría en estado vegetativo. Mi hija tiene 16 años, con todo por delante”, relató conmovido Montero, y remarcó que "es durísimo, pero quiero tratar de llegar a algunos de ustedes y que hagan caso. Está complicada esta cuestión de salir, hoy en día ustedes se divierten diferente”.

“Tienen un concepto totalmente errado de lo que es divertirse. Si no hay alcohol, o no corren drogas, o no hay peleas, para ustedes no es diversión. Ustedes, cuando salen a divertirse, su papá, su mamá o sus hermanos, capaz que no duermen esperando que vuelvan", concluyó el padre.

Se desconocen completamente los detalles, pero según los datos brindados, Tiziana se vio involucrada en un altercado entre su ex novio y otros dos jóvenes más. Una mujer que era parte de estos últimos, atacó a punta de pistola con el objetivo de acertar en la ex pareja de Montero, sin embargo el disparo impactó en la frente de la joven.



Tras el feroz ataque, Tiziana fue trasladada en un patrullero al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. Su primer parte médico era crítico, pero con el paso de las horas mejoró levemente. Descartan muerte cerebral, sin embargo los profesionales sembraron dudas sobre las posibilidades de recuperarse que posee la joven.