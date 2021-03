El cielo no tiene aduanas: descubren en Entre Ríos un ave cubano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un ave de origen cubano fue vista recientemente, por primera vez en la Argentina, específicamente en Entre Ríos. La noticia se conoció en las últimas semanas pero todo comenzó en diciembre, cuando en la localidad de Feliciano, Silvina Verón escuchó un cantar diferente al habitual. Silvina, además de profesora de biología es presidenta del Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos.

Lucía Torres

Aunque la noticia tomó estado público en las últimas semanas, el trabajo y la investigación inició hace algunos meses. Fue en las tardecitas de diciembre, cuando el canto de este pájaro comenzó a diferenciarse del resto de las aves que habitualmente se escuchan en Feliciano.

“A mediados de diciembre lo comencé a escuchar, a la hora crepuscular comenzaba a cantar y al principio pensé que podía ser otra ave, porque a esa hora, cuando suelen estar cazando tienen vocalizaciones diferentes, la familia de los tiranidos generalmente, casi todas las tardes los escuchaba, que pasaban o estaban posados y con esa vocalización que no era habitual”, contó Silvina Verón, quien fue la primera en identificarlo.

Una vez que notó que el canto era diferente al resto, Silvina comenzó el trabajo de tratar de identificarlo, primero por descarte, “con las aves que más conocía de la región, descarté muchas, pasó enero y el ave seguía frecuentando, pasaba, pero no se la llegaba a ver bien porque es un ave que vuela alto, vuelos erráticos, porque está cazando insectos, y al anochecer, entonces era difícil llegar a identificarlas, imposible sacarle fotos”. Ante esta dificultad decidió grabar las vocalizaciones y, aprovechando que integra el Club de Amigos de las Aves Silvestres de Entre Ríos, (Caaser), mandó estos audios a sus pares para consultarlos y así inició un gran debate. “No lográbamos identificarlo, salían algunos nombres pero después se descartaban porque nos manejábamos con los que habitualmente pueden verse en la región, luego mandé los audios a otro grupo provincial ‘Alertas ornitológicas’ que nos compartimos este tipo de información, se armó un debate de semanas, se analizaron cantos de algunas aves que tienen muchas vocalizaciones nocturnas, salió la posibilidad de que era un añapero boreal, que es muy parecido, pero la vocalización no coincidía”.

Pero una tardecita el ave decidió mostrarse un poco más, en la plaza de Feliciano, “con las luces, pude seguir cómo se comportaba, lo grabé, y no era nada de lo que habitualmente se ve, por la forma de las aves, el modo de su vuelo”, contó la entrevistada pero advirtió que no fue una tarea sencilla, “me llevó varios días, porque había días en que no aparecía o no llegaba a grabarlo”.

Identificación

Casi en simultáneo mandó a los grupos y desde Paraná le dijeron que lo más parecido era el añatero de las Antillas o querequete, pero es un ave del norte, que suele llegar hasta el Amazonas. “Todos estábamos de acuerdo, pero para más precisiones se mandaron las grabaciones a especialistas a nivel nacional e incluso a guías cubanos, que lo conocen muy bien y nos confirmaron que efectivamente es ese ave”.

Ante este descubrimiento la profesora explicó que lo importante “es que es el avistaje más austral, porque siendo que se desplazan en sus migraciones hasta Venezuela o Amazonas, ahora hubo un desplazamiento mucho más extenso”.

De lo que se pudo ver en Feliciano contó que fueron tres aves, “vino gente de Buenos Aires a identificarlos, se movilizaron muchas personas, se pudo ver en un momento a tres juntos, se los escuchó vocalizar perfectamente, eran las 19 horas aproximadamente”.

Comportamiento

Esta ave es migratoria, en los últimos días no se los escuchó, “evidentemente en pleno verano había muchos, porque era casi constante, ahora puede que queden algunos, pero bastante menos, comienzan nuevamente a emigrar”, explicó Silvina.

Una de las hipótesis es que hayan migrado con los añaperos boreales que son muy similares y migran hasta la zona de Buenos Aires, pero a mediados de marzo vuelven a las temperaturas más cálidas.

La docente señaló a MIRADOR ENTRE RÍOS que “las rutas migratorias las aves las hacen todos los años iguales, puede que ya hayan venido otros años y no nos dimos cuenta”. Esto dijo que pudo haberse debido a que el avistaje suele hacerse habitualmente durante el día, y ésta es un ave nocturna, “así que ahora estamos afinando la vista por la noche”.

Ante la consulta de si esto puede afectar o alterar al resto de las aves autóctonas aclaró que “en principio no, “porque se alimenta de insectos, que es algo que hay en abundancia y no vienen a reproducirse acá, entonces el impacto es menor, pero es algo que se comienza a estudiar y lleva mucho tiempo, el comportamiento y la biología de las aves”.

Avistaje: un estilo de vida

Silvina Verón comenzó a hacer avistaje de aves en Santa Fe cuando estudiaba profesorado de biología, “estaba en el Museo de Ciencias Naturales y me enganché con el mundo ornitológico, luego en 2005, ya en Entre Ríos, en Feliciano comencé a hacer avistaje”. Ese mismo año se conformó el grupo de amigos de las aves a nivel provincial y comenzó a integrarlo, “hoy estoy como presidenta de la ONG, pero pasaron muchos años y personas, siempre salimos a hacer avistaje, charlas, jornadas, al ser profesora de biología estoy muy relacionada con la educación, es algo muy didáctico”. En Feliciano se realiza el Encuentro de Observadores del Norte Entrerriano, “ojalá este año se pueda hacer, en La Paz participamos de la Fiesta de las Aves, en conjunto con el municipio, también en Federal y la gente se está sumando a esta hermosa actividad”, finalizó.