Martes 16.03.2021

En medio de un aumento del consumo Registran daños millonarios por la falta de botellas en bodegas sanjuaninas La principal fábrica dice que quebró stock por limitaciones de la pandemia y pide tiempo.

La principal fabricante de envases de vidrio en la región está a pleno con su producción, pero igual no alcanza a abastecer el mercado.

A pesar de que las ventas se dispararon por el aumento del consumo de vinos, las bodegas no están celebrando porque están sufriendo la escasez de botellas y no pueden envasar todo lo que el mercado demanda. Lo peor es que no hay un plazo posible para que el escenario se revierta. En el sector advirtieron la semana pasada que están recibiendo un tercio, o menos, de las partidas de envases de vidrio que necesitan para sus vinos, lo que les impide cumplir con las ventas pactadas y les está causando pérdidas millonarias.

El problema es grave y afecta a todas las bodegas locales -al igual que a las del resto del país- al punto que la Cámara de Bodegueros de San Juan solicitó la intervención del Ministerio de Producción hace un par de meses, pero pese a los esfuerzos oficiales, el problema sigue.

Para dimensionar la magnitud, tan sólo una bodega tradicional de la provincia admitió que se está perdiendo de facturar $ 60 millones en estos días por no tener envases para fraccionar 50.000 cajas de vino que ya tiene vendidas.

Preocupación

Mario Pulenta, presidente de la Cámara de Bodegueros, reconoció que hay una gran incertidumbre entre los socios por la escasez de botellas. Contó que el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, se ocupó del tema y acercó las partes. Fue cuando cada establecimiento de la cámara entregó a la cristalería Cattorini un plan del volumen requerido por tres meses. "Hice la gestión a nivel nacional y a nivel de empresas y en su momento se solucionó. Cada bodega pasó por escrito una demanda de lo que necesitaba y teóricamente estaba solucionado", corroboró el ministro Díaz Cano. "Nosotros lo que hicimos fue plantear esta inquietud al Gobierno y hubo un compromiso para que Cattorini, que tiene una planta en San Juan, priorizara un poco la demanda con un programa pre-armado para garantizar el abastecimiento de las bodegas locales. Eso anduvo al principio, pero ahora está volviendo a fallar", dijo Pulenta. Respecto a ese pedido trimestral, el directivo de Cattorini indicó que se han abocado a dar respuesta prioritaria a los clientes, en la medida de sus posibilidades. "Deben comprender la situación más que enojarse, intento transmitir tranquilidad al mercado porque estamos trabajando y buscando cuanto antes tener más producción", señaló.