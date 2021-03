https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 16.03.2021 - Última actualización - 12:28

12:26

Talento de exportación

Un rosarino ganó un Grammy como productor

Se trata de Tomás Crox, quien está radicado en Londres y fue elegido como mejor productor e ingeniero de sonido del disco "Got to be tough".

Tomás Crox Crédito: Gentileza

Tomás Crox, un joven productor musical nacido en la ciudad de Rosario que actualmente reside en Londres, fue premiado en la reciente edición de los premios Grammy's 2021. El reconocimiento fue en la categoría de productor e ingeniero de sonido. Tenés que leer Se entregaron los Grammy 2021, con un nuevo récord de Beyoncé y "Folklore" como álbum del año El disco por el que recibió el galardón es "Got to be tough", del artista Toots & The Maytals. El premio otorgado a Toots & The Maytals sucede meses después de que su líder, Frederick "Toots"! Hibbert, falleciera en el Reino Unido a causa del Covid. Tenés que leer Fito Páez ganó el Grammy al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo



Toots & The Maytals

Es una banda de ska y reggae que tuvo dos periodos de actividad. Entre 1962-1980 y 1990-2020, hasta el fallecimiento de Frederick. El resto de los miembros eran Paul Douglas, Carl Harvey, Jackie Jackson, Leba Thomas, Marie Gitten "Twiggi", Norris Webb, Charles Farquarson, Radcliffe Bryan "Dougie" y Andy Bassford.

