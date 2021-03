Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Agradecimiento

EQUIPO DE GESTIÓN ESCUELA Nº 6384

"ALMIRANTE GUILLERMO BROWN"

A través de la presente queremos agradecer el trabajo realizado por el Personal de DOAE (Dirección de Obras y Asistencia Educativa) dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, en una gestión articulada con la Delegación Regional y el área de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia y el FAE (Fondo de Asistencia Educativa).

Emociona a toda la comunidad educativa haber podido concretar este ansiado proyecto de pintura del patio escolar, concibiendo este espacio como un punto de encuentro de amigos, meriendas, clases abiertas, juegos y descanso. Nos llena de alegría, después de un año de educación en la distancia, poder recibir a nuestros estudiantes ofreciéndoles un espacio de recreación refaccionado y visualmente cálido. "El patio de la escuela de la infancia es recordado por la mayoría de los adultos, como un espacio de aventura, transgresiones y alegría. Y la alegría, además de valer por sí misma, es una herramienta de libertad" (directora Sandra Orbe).

Asimismo, deseamos realizar un profundo reconocimiento a la Sra. Nely, encargada en planta, y al personal que día a día trabajó en nuestra escuela, desempeñándose con respeto y compromiso y responsabilidad, brindando permanentes sugerencias en base a su experiencia, y lograr así una obra de calidad. Ellos son: el encargado de personal, Andrés González del Reguero, y lo empleados: César López, Pedro Britos, Alexis Rojas y Sergio Medrano.

Finalmente, agradecemos a la Gestión del Director de DOAE, Sr. Dante Figueroa. Definitivamente "hay personas en lugares claves que tienen la posibilidad de tomar decisiones importantes como ésta, que impactan favorablemente en nuestra institución en la búsqueda permanente de favorecer nuestras infancias". Muchas gracias.

Acerca de "Los niños cazadores"

DANTE BUSANICHE

"Quisiera pedir información a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, sobre la escultura "Los niños cazadores", la cual se exponía muy bien iluminada y en recinto cerrado, en el Museo de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas. Concurrí al citado Museo, muy bien mejorado en su edificio, y aprecié una interesante exposición pero no encontré la citada escultura. Tal vez está sometida a un proceso de restauración por algún tipo de desgaste (a pesar de haber estado en un lugar cubierto), pero me gustaría volver a contemplarla. Espero una aclaración al respecto, porque amigos y conocidos me han comentado esta falta, y la intención es que vuelva a exhibirse para los santafesinos como para turistas que visitan la ciudad. Gracias por el espacio".

Felicitaciones

JULIO, UN VECINO

"Por este medio quiero felicitar a los organizadores de la vacunación en "la encendida". El operativo es excelente, un 10, nada que ver con el realizado en la ciudad de Buenos Aires. ¡Esta es la buena! La mala, la inseguridad en toda la ciudad y reiterados robos en Rincón, para este caso un aplazo, es más, creo que repiten el año, así que muchachos (autoridades competentes) ¡a trabajar de una vez por todas! Gracias por este espacio".