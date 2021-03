Para su representante no hay dudas: "El Pulga es el mejor jugador del fútbol argentino"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Roberto San Juan también mencionó el rumor sobre el interés de Boca: “En este momento es imposible porque está en un desafío personal y de conjunto de llegar a lo más alto en este torneo con Colón. Está muy bien en el club. En junio es otra cosa", señaló.

Roberto San Juan es el representante del Pulga Rodríguez y en AM 910 hizo declaraciones y señaló, totalmente convencido, que "considero que el Pulga Rodríguez es hoy el mejor jugador del fútbol argentino, no tengo dudas".

Respecto a la posibilidad de que se vaya a Boca, dijo que "no sé si está la posibilidad o no. Sólo digo que el Pulga no saldría en este momento de Colón porque está en un desafío personal y de conjunto de llegar a lo más alto en este torneo con Colón. En este momento está muy bien en el club", señaló.

Ampliando la contestación respecto del supuesto interés de Boca, dijo que "hoy no lo considero potable, pero en junio es distinto. Termina el contrato y su sueño es jugar en Boca, pero hoy no se le pasa eso por la cabeza. En junio se queda con el pase en su poder y allí podría suceder", no sin antes señalar que "Riquelme no habló conmigo ni con él, no tendría problemas en decirlo si hubiese sucedido. Ni Riquelme ni nadie de Boca se comunicó con nosotros".

Tras señalar que "el Pulga está bárbaro en todo sentido, tanto en lo físico como en lo futbolístico", fue terminante respecto de lo que podría haber ocurrido si en el clásico entre Boca y River, Luis Miguel Rodríguez hubiese teniendo puesta la camiseta de Boca: "Con esto que le está dando a Colón, si hubiese jugado en el clásico con River, Boca lo ganaba, no tengo dudas. Yo vivo el día a día y les puedo asegurar que el Pulga es un jugador de elite. Pero esto que digo no es de ahora, le están dando importancia en este momento porque está en Colón, pero está haciendo una carrera bárbara, participó de las mejores campañas de Atlético Tucumán en su historia, hizo 150 o 160 goles. Con esto les digo que a cualquier equipo le daría un plus".

En este sentido, hizo hincapié en la campaña de Colón. "Su actual club jugó la final de la Sudamericana y hoy es puntero del torneo, ganó todos los partidos, él valoriza al equipo, a sus compañeros. No quiero ser egoísta ni vanidoso, a él también lo ayudan para que rinda, pero el plus que el Pulga le da al equipo en el que juega, siempre ha sido importante".

En cuanto a las diferencias que podría sentir en el caso de pasar a un club grande, dijo que "al Pulga no le pesa ninguna camiseta, al contrario, lo agrandaría más. Y teniendo el entorno que tiene Boca, sería un lugar óptimo para él".

También lo consultaron por la selección y San Juan no le escapó a la respuesta: "Considero que si el técnico evalúa a los jugadores del país, sería mínimo y lógico que lo convoque. Maradona lo hizo en el 2010. Además, el Pulga es ídolo, lo quieren todos, estuvo en el Inter, en Real Madrid y con posibilidades de quedarse. En sus inicios se interesaron esos clubes por él. Yo no veo ninguna dificultad en el caso de que pueda pasar a un club grande o hasta ser convocado a la selección, aún con sus 36 años".

En el final de la entrevista se lo consultó por aquéllas declaraciones formuladas a El Litoral, cuando dijo que se quería ir de Colón, que quería hacerlo por la puerta grande y que entendía que había dado todo. "Esa es la realidad, él se quería ir por la puerta grande, había chances de salir, nos reunimos con los dirigentes y ellos lo 'abrazaron' para que no se vaya. No era un problema económico, nunca existió, sólo consideró que había dado todo. Ahora está bien y haciendo todo lo que está a su alcance por este desafío".

A propósito de si la edad podía convertirse, por ejemplo, en un impedimento para que Boca se fije en él en el mes de junio, dijo que "Si yo te ofrezco a Ibrahimovic, ¿lo traes o no?... Y tiene 39 o 40 años... El Pulga es un jugador de elite, para mí. Está en un momento especial, a eso hay que tenerlo en cuenta y la edad, desde mi perspectiva, es lo de menos"