https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.03.2021 - Última actualización - 14:38

13:51

El ex entrenador campeón con Argentina en México 1986 (finalista en Italia 90) y símbolo de Estudiantes de La Plata celebra su cumpleaños en las redes sociales.

#FelizCumpleDoctor Carlos Bilardo cumple 83 años: los emotivos saludos en las redes sociales El ex entrenador campeón con Argentina en México 1986 (finalista en Italia 90) y símbolo de Estudiantes de La Plata celebra su cumpleaños en las redes sociales. El ex entrenador campeón con Argentina en México 1986 (finalista en Italia 90) y símbolo de Estudiantes de La Plata celebra su cumpleaños en las redes sociales.

Carlos Salvador Bilardo, una de las figuras más emblemáticas y trascendentes del fútbol argentino, celebra este martes su cumpleaños. El exfutbolista y entrenador de la selección argentina, que padece el síndrome de Hakim-Adams, cumple 83 años en un momento crucial desde que comenzó la pandemia de coronavirus: ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y espera por la segunda en su departamento de Flores.

Después de pasar un tiempo en una residencia geriátrica en Almagro y de estar internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, el doctor ahora pasa sus días en su hogar y cerca de su familia. Según contó su hermano Jorge semanas atrás en una entrevista radial, Bilardo se encuentra contento y con un buen semblante, aunque todavía no se enteró de las muertes de Diego Armando Maradona, José Luis Brown, Alejandro Sabella y Oscar Malbernat.

“Aún Carlos no sabe que Diego murió. ¿Para qué? Los médicos le manejan los canales; le ponen fútbol europeo y alguna serie en Netflix. Si Carlos se entera de la manera en la cual murió Diego, los mata a todos. Todavía no sabe que murió Diego, ni Tata Brown ni Sabella”, dijo Jorge en el programa Súper Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad.

Hace exactamente un año, Maradona le dejaba a Bilardo su último mensaje en Instagram para festejar el cumpleaños número 82 del Narigón. “Hoy cumple años el Narigón Bilardo. Te bancaste todo, Carlos. A los periodistas que te mataban, a diarios que voltearon gobiernos. Y así y todo fuiste campeón del mundo. Me tapaste en la final de Italia 90, para que las cámaras no me mostraran llorando. “No busquen dinero, busquen gloria”, nos decías. “Porque así los van a recordar para siempre”. Muchas gracias Carlos, feliz cumpleaños!!!”, escribió Diego.

En las redes sociales, el Doctor se volvió tendencia rápidamente desde el comienzo del día y diversas personalidades del deporte, fanáticos del fútbol argentino e instituciones comenzaron a dejar sus mensajes bajo le hashtag #FelizCumpleDoctor.

¡Doctor, campeón y cumpleañero! #UnDíaComoHoy 📆, pero de 1938, nació Carlos Salvador Bilardo: emblema de @EdelpOficial y CAMPEÓN DEL MUNDO con @Argentina 🏆



¡Salud, Doctor! 🎂🥂 pic.twitter.com/nInOEzzL2l — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 16, 2021

🎂 ¡Feliz cumpleaños, Carlos Salvador Bilardo! 🙌



🇦🇷⚽️ El exfutbolista y entrenador argentino celebra hoy sus 8⃣3⃣ años de vida.



🏆 Fue tricampeón de la CONMEBOL #Libertadores con @EdelpOficial como jugador y ganó el Mundial México 1986 con @Argentina como DT.#GloriaEterna pic.twitter.com/ljqkijmhu0 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 16, 2021

🎂🇦🇹 ¡Felicidades Carlos! Hoy está de festejo @DoctorBilardo, símbolo destacado de nuestra historia. Campeón como futbolista y entrenador. Ah, también condujo a @Argentina a la cima del mundo en 1986.



¡Brindamos por usted! 🥂 pic.twitter.com/0H8nkTBCfa — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 16, 2021

A lo largo de su carrera como jugador, que incluyó pasos por San Lorenzo, Deportivo Español y Estudiantes de la Plata, Bilardo conquistó el título de Primera División en 1959 con San Lorenzo y seis con Estudiantes: Metropolitano 1967, el tricampeonato de la Copa Libertadores en 1968, 1969 y 1970, la Copa Intercontinental 1968 y la Copa Interamericana 1969. Como entrenador, ganó el título de Primera División 1982 con el Pincha y el Mundial México 1986 con la selección argentina, además de ser subcampeón del mundo en Italia 1990.

El síndrome de Hakim-Adams que padece el emblema del fútbol nacional es también conocido como hidrocefalia normotensiva, es una enfermedad neurodegenerativa con diversas características que, en el caso de los adultos, se presenta con mayor frecuencia en hombres a partir de los 60 años. Provoca trastornos de memoria y estabilidad, producto de la acumulación de líquido cefalorraquídeo en las cavidades cerebrales, lo que deriva en una dilatación ventricular y edemas que afecta algunas zonas del cerebro.