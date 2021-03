https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.03.2021 - Última actualización - 15:32

15:23

La conductora y actriz protagoniza el musical de Broadway inspirado en “La Bohème”, que se estrenará por streaming el 25 de marzo. En diálogo con El Litoral, la encargada de ponerle el cuerpo a Mimi habló de esta propuesta diferente, como así también de otros proyectos y de sus sueños más cercanos.

Cande Molfese en “Rent” El amor en la finitud del tiempo La conductora y actriz Cande Molfese protagoniza “Rent”, el musical de Broadway inspirado en “La Bohème”, que se estrenará por streaming el 25 de marzo. En diálogo con El Litoral, la encargada de ponerle el cuerpo a Mimi habló de esta propuesta diferente, como así también de otros proyectos y de sus sueños más cercanos. La conductora y actriz protagoniza el musical de Broadway inspirado en “La Bohème”, que se estrenará por streaming el 25 de marzo. En diálogo con El Litoral, la encargada de ponerle el cuerpo a Mimi habló de esta propuesta diferente, como así también de otros proyectos y de sus sueños más cercanos.

Este 25 de marzo a las 20 se estrenará vía streaming la nueva puesta de “Rent”, el musical escrito por Jonathan Larson en 1996 e inspirado en “La Bohème” de Giacomo Puccini, que se centra en la vida de un grupo de jóvenes bohemios en Nueva York, a comienzos de la década del 90, y luchan por sobrevivir entre la desesperanza y el Sida (para más tragedia, el autor murió de un aneurisma de aorta antes del estreno en Broadway).

La función se realizará de manera virtual para que puedan acceder espectadores de todo el país: es una decisión llevarla adelante de esta manera más allá de la habilitación que exista en las salas con público. Las entradas se consiguen en el sistema Ticketek (la obra estará disponible por 24 horas).

En equipo

El elenco fue elegido después de varias etapas de audiciones en tiempo récord. Los elegidos fueron Franco Friguglietti (Roger), Cande Molfese (Mimi), Federico Coates (Mark), Mariel Percossi (Maureen), Lula Rosenthal (Joanne), Pato Witis (Tom Collins), Manu Victoria (Angel) y el santafesino Pato Arellano (Benny). El ensamble está conformado por: Julián Pucheta, Michelle Hersch, Pedro Vega, Pablo Turturiello, Michelle Csapek, Luli Ambrosini, Emely Myles y Maca Giraldez.

La dirección general y puesta en escena es de Juan Álvarez Prado; la dirección musical de Damián Mahler, la dirección vocal de Matías Ibarra y las coreografías de Maia Roldán; la escenografía de Tato Fernández. La producción ejecutiva está a cargo de Melina Lambierto. La adaptación de las canciones estuvo a cargo de Daniel Angles, Marc Gomez y Julieta Sverdlick y la producción general, de GO Broadway Productions (Valentina Berger), Carlos Mentasti, Vivi Puerta, Juan Álvarez Prado y Macondo.

El Litoral pudo conversar con la actriz y conductora Cande Molfese, protagonista de la obra, para conocer sus vivencias sobre este proyecto y también ahondar en su momento artístico.

La llamada

-Hace unos meses Valentina Berger nos contó un poco del proceso de gestación. ¿Cómo fue el casting, el armado del elenco y la posibilidad de ensayar en todo este contexto pandémico?

-El proceso del casting fue un poco rápido. Estaba en mi casa, muy tranquila, nueve de la noche; trato de no atender llamados a esa hora, pero Valen me llamó insistentemente tres veces y ahí mismo vi que pasaba algo. Así que cuando le respondí me dijo si me animaba a audicionar para el personaje de Mimi; al día siguiente tuve la audición, no lo dudé ni un segundo.

A los pocos días me enteré de que era efectivamente Mimi, así que obviamente sentí muchísima alegría, muchísima felicidad, muchísima adrenalina; porque es un personaje súper intenso, con un historia para contar súper fuerte, bastante despegada a lo que es mi realidad. Así que es un gran desafío en mi carrera.

-Es la Mimi que viene de “La Bohème”. ¿Qué nos podés contar de tu personaje, y cómo te preparás para encararlo?

-Obviamente contamos con un equipo tremendo, tanto en la dirección como en la parte coreográfica y en la parte vocal. El equipo que tenemos es increíble y lo hace fácil a la hora de prepararnos. Después yo también me preparé muchísimo con mi coach actoral y mi coach vocal, que me acompañaron muchísimo, porque obviamente es todo un desafío absoluto el que tengo para hacer.

Son pocos días de ensayo, poco tiempo, pero estamos poniéndole mucho corazón y mucho entusiasmo y mucho todo, como para que esto salga de la manera que se merece salir, que es increíble.

Dar todo de sí

-Más allá de la oportunidad, ¿Qué es lo que te parece más atractivo de la obra?

-Obviamente en lo que es mi carrera es un desafío muy grande, porque todo lo que hay para hacer es muy intenso, y está buenísimo para componer un personaje así. Después creo que es una obra que merece ser escuchada por el mensaje que tiene para decir: por todo lo que significa hablar del HIV, que es algo de lo que no se habla y es necesario, de lo que es la enfermedad en sí. Entonces el mensaje que tiene es muy intenso, y merece ser escuchado. Está buenísimo que a través del arte se puedan dar mensajes de este tipo.

-¿Cómo ves al equipo y el elenco que se armó? ¿Cuáles te parecen sus puntos fuertes?

-El equipo está buenísimo. La verdad es que eso es lo más importante para mí a la hora de tomar un trabajo: trabajar en las condiciones y con buena onda, y con diversión, pasarla bien. Creo que eso está pasando en “Rent”: hay una vibra espectacular, nos llevamos todos muy bien, somos súper compañeros; también tenemos poco tiempo para montar un espectáculo con una complejidad absoluta: saber que estamos los unos para los otros apoyándonos (es una de mis primeras comedias musicales), que tengo un elencazo que me acompaña de una manera hermosa, me ayuda y me brindan compañía. Se ha convertido medio en familia, y eso es lo lindo de estos trabajos también.

-¿Cómo son los tiempos de realización?

Se estrena el 25 de marzo a las ocho de la noche, o sea ya, vía streaming. Yo digo que es mucho como una película argentina de “Rent”, porque va a estar filmado de una manera increíble: está Carlos Mentasti con todo esto, que es el número uno en el cine argentino, por lo cual no va a fallar. Va a estar colgado 24 horas, por si no lo pueden ver a la noche.

Va a estar muy bueno: merece la pena que la gente se cope en verlo, porque va a ser un streaming que va a dar qué hablar.

-¿Cuándo empezaron a ensayar para llegar a este plazo?

-Empezamos en febrero. Fueron poquitos ensayos, habrán sido 18 encuentros, lo cual es muy poco para una obra de la complejidad teatral y musical que tiene; pero todos pusimos lo mejor de nosotros para que este proyecto se luzca y sea increíble, cómo se va a ver.

Cruce de lenguajes

-Decías que es como una película. Vos tenés experiencia en televisión, en cine, y también en teatro. ¿Cómo ves esto de por un montar una obra pero al mismo tiempo está la cuestión audiovisual de las cámaras?

-Es distinto: vamos a tener que tener paciencia y entender que tal vez se nos metan las cámaras en escenas muy importantes, en primeros planos. Estoy acostumbrada a trabajar mucho con cámaras, así que no preocupa tanto; pero obviamente no deja de ser un desafío: el teatro tiene algo que no tiene la tele, y ahora es una mezcla de las dos cosas.

-Se corta y se retoma, a diferencia del teatro donde hay que seguir y acomodarse.

-Claro, exactamente. Tiene su ventaja y la desventaja: la ventaja es que cualquier problema se puede cortar, y la desventaja es que te saca del clima (risas).

-Con el streaming van a llegar a lugares que no hubieran podido en gira. Pensaba en tu caso, que tenés fans en distintos países, incluyendo Israel y Polonia, logrados en las tiras.

-Sí, obvio: eso es lo que está bueno también, en el sentido de que haya gente que me pueda ver desde otro lado del mundo, que siempre me preguntan en qué ando, qué hago, cómo pueden hacer para verme. Bueno, acá está la posibilidad, así que está buenísimo.

Machete en mano

-Antes de la pandemia filmaste la película “La sombra del gato”, estelarizada por Danny Trejo (“Machete”), con Maite Lanata, Miguel Ángel Solá, Guillermo Zapata y Mónica Antonópulos. ¿Cómo fue esa experiencia de una película con un perfil diferente a lo que venías haciendo?

-Estuvo re buena la experiencia, sobre todo por el elencazo: aprendí muchísimo. Es lo que tiene de divertido y de lindo mi carrera: uno va cambiando un poco el perfil, y va cambiando para dónde va, los trabajos y demás. Interpretar a Brenda fue un re lindo desafío: un personaje chiquito pero que la verdad que gustó. Hay posibilidad de que se haga la 2, así que está bueno saber que va a estar. Una hermosa experiencia.

Hacer cine me encanta: tuve la posibilidad de filmar tres pelis, el cine tiene algo de complejidad que a mí me interesa a la hora de interesar personajes.

-¿Dónde se puede ver “La sombra del gato”? Tenía fecha de estreno para 2020.

-Todavía no se estrenó, se está editando todavía.

-Todo lo que se filmó antes se va terminando en la medida en que se va pudiendo.

-Sí, se atrasó todo.

Seguir en pantalla

-El 2020 lo pasaste entre la conducción de “#ModoLive” (en el Instagram de Telefe) y el “Cantando”. ¿Fue un privilegio haber tenido esa intensidad de trabajo en un año tan difícil?

-Obvio, totalmente. Sí, la verdad que me sentí súper afortunada de, en el contexto en el que estábamos, donde no había trabajo, yo lo tenía. Así que mega agradecida, porque aparte fueron trabajos buenísimos: el “Cantando” me dio mucha experiencia, mucha pisada, mucho de todo; y “#ModoLive” tenía lo de la conducción, de la que soy súper fanática, me encanta.

-¿Cómo salieron esas convocatorias?

-Con Telefe venía trabajando hace rato, entonces siempre que hay algún proyecto en puerta me tienen en cuenta; hemos trabajado juntos y funciona la dinámica. Lo del “Cantando” sí me tomó más por sorpresa, era un ambiente al que no estaba muy acostumbrada, o nunca había hecho nada. Entonces sí fue algo distinto en mi carrera, pero que estuvo re bueno también, me dio mucho aprendizaje.

Ventanas

-Hablabas de posibilidad de la secuela con Danny Trejo. ¿Qué otras cosas sabés más o menos que pueden venir en el futuro? ¿O todavía está todo muy nebuloso este 2021?

-Ahora empecé a ensayar otra obra con la dirección y la autoría de José María Muscari, que se llama “Redes”: está Inés Estévez protagonizando. Estrenamos el 13 de abril en el Paseo La Plaza, así que súper contenta con esta posibilidad también, sobre todo de volver a hacer teatro.

Después tengo algunos proyectos de conducción, que me encanta: soy fanática de la conducción como decía. Alguna que otra peli también... hay cositas dando vueltas, pero lo más concreto por lo pronto es “Rent”, que estaría poder hacerlo presencialmente, y también “Redes”: eso ya va a suceder.

-Están las ganas de que “Rent” pueda en algún momento subirse a un escenario.

-Ojalá: tenemos fe de que sí.

-Abrís muchas ventanas laborales. ¿Qué querés hacer más, si tenés que elegir, en el futuro más cercano?

-Teatro: estoy muy apasionada del teatro, del vivo, del momento. Así que me encantaría seguir actuando en teatro.