La World Rugby anunció la creación de torneos anuales de rugby femenino

La World Rugby anunció este martes el lanzamiento del torneo WXV femenino que comenzará a disputarse anualmente a partir del 2023 y que incluirá a 16 equipos que estarán divididos en tres niveles.



El torneo se jugará en forma anual a excepción de los años de la Copa del Mundo, con una ventana entre septiembre y noviembre en el calendario.

"For the first time in rugby's history, a new, revolutionary women's 15s calendar"



This is WXV! 🏉 pic.twitter.com/vGGeZmX4s9