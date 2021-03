https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hombre volvió a advertirle a la adolescente de 18 años que la matará junto a su madre "porque total no tiene nada que perder".

Córdoba Violó a su hija y está preso: la sigue amenazando por Facebook desde la cárcel

Nicolás Sebastián Murúa (43) quedó detenido en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) el pasado 12 de marzo. Es investigado por abuso sexual con acceso carnal y por amenazas a través de las redes sociales.



La víctima es su hija Nayla Janet Farías (18) que decidió hacer público su caso y contar su historia. El hombre comenzó a abusar de ella cuando tenía 13 años. Recién tres años después, se animó a denunciarlo, pero en febrero de este año volvió a aparecer en su vida y ya no vive tranquila, ni siquiera ahora que está preso.



Desde adentro de la cárcel, el hombre volvió a amenazarla de muerte a ella y a su mamá, quien también sufría violencia de género. Los mensajes los sigue recibiendo a través de Facebook Messenger, cuenta que ya no está disponible.



El domingo a las 14:30 le escribió por esa vía y le advirtió: "Estaré encerrado pero tengo conocidos afuera y lo sabés muy bien. Ahora estoy dispuesto a todo. Me hartaron, se piensan que porque esté acá (por la cárcel) me van a frenar. Están equivocadas las dos, ya van a ver de lo que soy capaz. Las voy a matar, total no tengo nada que perder. Pronto se van a acordar de mi".

Las amenazas que le envió por Facebook.Foto: Gentileza



Dos horas después, Murúa la amenazó de nuevo: "Ya tengo gente que va a ir por vos y tu madre no me van a frenar por más que esté acá adentro y lo saben muy bien". Y cerró con una frase aún más fuerte: "Q.E.P.D hija".



La adolescente de 18 años aseguró "tener temor". Al mismo tiempo, lamentó que la única solución que le dieron fue "una consigna policial permanente y nada más". "Me sigue hostigando y no puede ser. Hice las denuncias para que todo esto frenara y él pagara todo el daño que me hizo, y sigue molestándome desde adentro de la cárcel", expresó preocupada esperando un avance de la Justicia.