Martes 16.03.2021 - Última actualización - 18:41

18:38

No hay heridos

Un temporal en Rosario dejó dos autos destruidos por caída de árboles

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que durante el resto de la jornada la ciudad permanecerá nublada, aunque no se esperan nuevas precipitaciones.

Un reciente temporal en Rosario dejó un saldo de tres árboles caídos que destruyeron dos automóviles, y sus conductores resultaron ilesos, informaron fuentes gubernamentales.

Voceros de Defensa Civil de Rosario apuntaron que las lluvias y ráfagas de las últimas horas ocasionaron destrozos en la ciudad, por lo que actualmente personal del área se encuentra trabajando para quitar ramas caídas de las calles.

En ese sentido, desde el organismo precisaron que esta mañana en Alvear y Zeballos cayó un jacarandá sobre una camioneta.

Las fuentes precisaron que cuando se derrumbó el árbol, un hombre estacionaba su camioneta en el lugar, a raíz de una falla técnica del vehículo.

De esta forma, la camioneta quedó destruida, aunque su conductor resultó ileso.

En tanto, en San Juan y Balcarce cayó un árbol sobre un automóvil Volkswagen Gol color negro, que se encontraba en movimiento.

En el auto circulaba un joven a baja velocidad, que fue sorprendido por el impacto del árbol, que dio contra el parabrisas y el capot. Al igual que en el primer caso, no hubo que lamentar heridos, aunque la pérdida del material es total.

A su vez, en la plaza ubicada en Montevideo y Alvear cayó un frondoso árbol que se desplomó contra el pasto, sin generar daños.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que durante el resto de la jornada la ciudad permanecerá nublada, aunque no se esperan nuevas precipitaciones.