Detienen a dos personas como sospechosas de balear a una adolescente en Córdoba

Martes 16.03.2021

18:50

Tiaziana Montero es la joven víctima de 16 años.

Un joven de 19 años y una chica de 18 fueron detenidos hoy como presuntos autores del ataque a la adolescente Tiziana Montero (16), quien fue herida de un balazo en el rostro el domingo pasado en la ciudad de Córdoba y permanece internada en grave estado en un hospital local, informaron fuentes judiciales.



Las detenciones se concretaron en las últimas horas y ambos quedaron acusados del delito de "homicidio calificado en grado de tentativa", a disposición de la fiscal Eugenia Pérez Montero.



De acuerdo al sumario policial, en la madrugada del pasado domingo Tiziana se encontraba conversando con su novio Alex en la vereda de su vivienda, en el barrio Ciudad Evita de la capital de Córdoba, y una pareja que transitaba en una motocicleta le disparó con un arma de fuego que impactó en su frente.



“Estábamos sentados en la puerta de su casa, le digo que vayamos adentro, aparece una pareja en moto, sacan el arma y tiran”, relató el novio de la víctima, quien añadió que conocía a los agresores que ahora están detenidos.



Según las fuentes, el relato del testigo le permitió a los investigadores la identificación de los sospechosos y su posterior detención.



Hasta el momento no se dieron a conocer los motivos que derivaron en la agresión, mientras tanto la adolescente se encuentra internada en “muy grave estado” en la terapia intensiva del Hospital de Urgencia, en la capital de Córdoba, manifestó esta mañana el papá de la víctima, Gabriel Montero.



Los familiares y amigos de Tiziana se movilizaron ayer para exigir el “rápido esclarecimiento y castigo” para los responsables.



El papá de Tiziana subió un video en las redes sociales en el que dijo que lo que ocurrió en el hecho fue "dilema" y le pidió a los jóvenes que le hagan "caso a sus padres cuando les dice que algo es malo, que algo es negativo".



“Ustedes se divierten de manera muy diferente. Tiene un concepto muy errado de lo que es divertirse. Pareciera que si no hay alcohol, si no corren drogas o no hay peleas, para ustedes no hay diversión si no está todo eso”, añadió Montero.



En ese sentido instó a los jóvenes a “divertirse sanamente y que no tengan que estar en el lugar de mi hija. Los queremos todos los días en nuestras casas”, sostuvo.



Una fuente de la Fiscalía manifestó que una vez que disponga de los resultados médicos y se complete con las declaraciones testimoniales, se dispondrá de las indagatorias a los detenidos.