Con subas de hasta U$S 3

Buena jornada para el trigo y el maíz en Rosario

La soja cerró estable, a US$ 330 la tonelada.

El trigo y el maíz registraron hoy subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con mejoras de hasta US$ 3 en ambos casos, mientras que la soja cerró estable. Por el maíz con entrega inmediata se ofertaron US$ 3 por encima de la víspera, en US$ 195 la tonelada, mientras que para la descarga hasta el 19 de marzo se ubicó en US$ 198 la tonelada. En el tramo contractual, la entrega prevista para abril y mayo cotizó a US$ 197. Por su parte, por el trigo con descarga en abril, se ofrecieron abiertamente US$ 208 la tonelada, US$ 3 más que el lunes; mientras que la posición de mayo se mantuvo en US$ 210 la tonelada. Por último, por la soja con entrega contractual el precio se ubicó en US$ 330 la tonelada, sin cambios respecto a la víspera. Por último, el girasol cerró a US$ 450 y el sorgo a US$ 185 la tonelada.