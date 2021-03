https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El músico -hermano de la animadora infantil "Caramelito"- continuará su recuperación en Buenos Aires. “Todo es positivo”, afirmó en una carta que compartió en su cuenta de Instagram

Esclerosis Lateral Amiotrófica Martín Carrizo ya no puede costear su tratamiento contra la ELA en Estados Unidos

De vuelta en Buenos Aires desde principios de 2021, Martín Carrizo, baterista de compositores como Gustavo Cerati o Carlos "Indio" Solari, ya regresará a Miami (Esados Unidos) para continuar con su tratamiento contra el avance de la esclerosis lateral amiotrófica. Al momento de su retorno al país, el músico había publicado una carta a modo de balance: “Llegue a Miami con destrucción total por esta cosa que tengo encima. A finales de 2019 no tenía más fuerza ni energía, literalmente me sentía un zombie las 24 horas”, reconoció en un texto que acompañaba una imagen del día del alta. “De repente un día mi cuerpo hizo click y volvió la energía y despacito entre las aplicaciones, la medicación y pilates empecé a ganar fuerza y control”, agregó.

En aquel entonces, el músico pensaba pasar unos meses en Buenos Aires, ponerse al día con sus afectos y conseguir el dinero suficiente para retomar su tratamiento en Estados Unidos. Sin embargo, este martes anunció que había cambiado de decisión: “Ya no voy a poder volver a Estados Unidos es imposible poder pagar ese tratamiento”, sentenció el baterista, que sin embargo, y fiel a su estilo, se mostró optimista.

“Siento que debo ir por otro lado, aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida en esa clínica para seguir peleando desde mi casa. Todo es positivo, gracias a todos ustedes pude viajar, y lo más importante que me ayuda a seguir avanzando fue la experiencia vivida y sacarme de la cabeza que hubiese pasado si no iba a Miami”, continuó el ex ANIMAL, que completó el texto agradeciendo al equipo médico y manifestando su deseo de curarse de una vez por todas: “Cada vez confío más en Dios y permanentemente me da señales que está acompañándome”.