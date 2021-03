https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.03.2021 - Última actualización - 22:24

22:17

La abogada refutó así la versión de Yanina Latorre y Cinthia Fernández, que aseguraron que guardaba un material audiovisual con el que la modelo chanteajeaba al empresario.

"Categóricamente" Ana Rosenfeld negó tener en su poder un video íntimo de Martín Redrado y Luciana Salazar La abogada refutó así la versión de Yanina Latorre y Cinthia Fernández, que aseguraron que guardaba un material audiovisual con el que la modelo chanteajeaba al empresario. La abogada refutó así la versión de Yanina Latorre y Cinthia Fernández, que aseguraron que guardaba un material audiovisual con el que la modelo chanteajeaba al empresario.

La polémica entre Luciana Salazar y Martín Redrado acaba de alcanzar otro nivel después de que Yanina Latorre y Cinthia Fernández contaran que Ana Rosenfeld tendría material privado explícito de la ex pareja en su poder e iría a publicarlo si el economista rompe el acuerdo económico que mantiene con la modelo por Matilda.

Sin embargo, la abogada desmintió rotundamente los rumores de las panelistas de "Los ángeles de la Mañana" en las redes sociales: "En virtud de la falsa informacion que circula en diferentes medios, niego categóricamente que exista en mi poder video alguno de Martín Redrado y Luciana Salazar".

En virtud de la falsa informacion que circula en diferentes medios “Niego categoricamente que exista en mi poder video alguno de @martinredrado y @lulipop07 “ — Ana Rosenfeld (@AnaRosenfeldOk) March 15, 2021

En ese sentido, la modelo también salió a negar los trascendidos y apuntó contra los que quieren difundir información falsa sobre su vida: "No tiene ningún video porque no existe. ¿Por qué no levantan mis tweets de ayer o mis dichos en ´Polemica en el Bar´ donde lo desmiento rotundamente? ¿Qué mensaje confuso quieren instalar?", disparó sin filtro.