https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.03.2021 - Última actualización - 23:38

23:35

Malas noticias para el equipo de Falcioni

La FIFA inhibió a Independiente por la deuda que mantiene con el Torino de Italia

El “Rojo” fue multado por una cifra millonaria y, de no arreglar su situación, no podrá incorporar jugadores en junio. La deuda es por el pase de Gastón Silva, que ya no está en el club.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Malas noticias para el equipo de Falcioni La FIFA inhibió a Independiente por la deuda que mantiene con el Torino de Italia El “Rojo” fue multado por una cifra millonaria y, de no arreglar su situación, no podrá incorporar jugadores en junio. La deuda es por el pase de Gastón Silva, que ya no está en el club. El “Rojo” fue multado por una cifra millonaria y, de no arreglar su situación, no podrá incorporar jugadores en junio. La deuda es por el pase de Gastón Silva, que ya no está en el club.

Independiente recibió una inhibición de parte de la FIFA, por una deuda que el "rojo" mantiene con el Torino de Italia, por la compra del defensor uruguayo Gastón Silva. El zaguero oriental, quien ya no forma parte del plantel y se fue en medio de una polémica, al fútbol mexicano, fue comprado por Independiente al Torino italiano. Sin embargo, debido a una deuda que Independiente mantiene para pagar el pase la FIFA lo sancionó con 1.800.000 de dólares, que los de Avellaneda deberán abonar. Por este motivo, es que si Independiente no paga lo que debe, no podrá realizar incorporaciones en junio, cuando se abra nuevamente el libro de pases. Pero además de tener que pagarle ese dinero el Torino, Independiente tiene una deuda de 1.5 millones más intereses a Defensor Sporting, 1.7 millones a América de México y 950 mil al propio Francisco Silva. Este golpe a la economía roja se da luego de que el equipo logró su quinto triunfo al hilo de la mano de Julio César Falcioni, al golear por 6 a 0 a Sarmiento de Junín por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Con información de NA.

Temas: