Atropellaron en Entre Ríos a un joven luego de que no arrancara su moto en el semáforo

Miércoles 17.03.2021

9:39

Ocurrió en el ingreso a Colonia Avellaneda, en cercanías a la ciudad de Paraná. El herido fue trasladado al hospital San Martín.

Este miércoles en las primeras horas de la mañana, un joven fue arrollado mientras se encontraba estacionado a bordo de su motocicleta en un semáforo de la esquina de Ruta 12 y calle Córdoba de Colonia Avellaneda.



El hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana, cuando el joven de 27 años no logró encender su moto. Según los relatos de los protagonistas, otro joven de 21 años que conducía un automóvil Volkswagen Gol color gris no pudo divisar la moto y al observar el verde del semáforo, no se detuvo y la impactó por detrás.

El motociclista a bordo de una Honda Bross de 125 cilindradas que se encontraba camino a su trabajo al momento del siniestro, fue trasladado en una ambulancia al hospital San Martín tras sufrir diversas lesiones como consecuencia de la caída al asfalto.

El incidente generó pequeñas complicaciones en la circulación mientras el personal policial trabajaba en el lugar y realizaba las pericias correspondientes.