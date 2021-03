Reunión pendiente con Perotti y final abierto para Marcelo Sain

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ambos tienen previsto conversar cara a cara en las próximas horas. El ministro evitó aparecer en actos públicos desde la semana pasada. El gobernador volvió a decir este martes que "por ahora", no habla sobre la situación de su polémico colaborador.

Omar Perotti eligió este martes en Gobernador Crespo la misma respuesta que ya había ensayado hace una semana en esta ciudad para idéntica pregunta: ¿Está ratificado el ministro de Seguridad en su cargo? ¿Cuál es la situación de Marcelo Saín? "Por ahora, no hago comentarios sobre el tema", decía y volvió a decir.

Hace siete días, tanto cuando ingresaba como cuando se retiraba de los tribunales santafesinos a los que había concurrido para participar de la inauguración del año judicial, el mandatario eludía conceder una definición sobre el tema. El acto se producía a tan sólo algunas horas de que se difundiese un nuevo y polémico audio del ministro. Estaba recortado, editado y extraído de una conversación privada; pero los términos ofensivos con los que descalificaba a los santafesinos en general y a la policía en particular provocaron un fuerte cimbronazo en todo el arco político, incluso, en referentes del oficialismo. En esa ocasión, Perotti entendió que si aludía personalmente al tema, le terminaba concediendo más entidad. Y derivó por ello en otros ministros del Ejecutivo – Marcos Corach, Roberto Sukerman – la defensa de su par. Pero lejos de desaparecer de la agenda, la polémica fue in crescendo así como las versiones sobre el posible alejamiento de Sain del gabinete.

Por segunda vez

Transcurrieron los días. Saín no participó de ninguno de los actos organizados por la cartera a su cargo durante la semana pasada; no estuvo en los anuncios de incorporación de nuevos efectivos en las ciudades más conflictivas de la provincia, ni en la presentación de los resultados del censo policial. Molestia y - quizá – razones personales confluyeron para que esa ausencia fuera tal y no pasase desapercibida. El lunes, el ministro retomó actividades – aunque ninguna pública – en el ámbito de la provincia. Y ayer, el gobernador volvió a sembrar interrogantes sobre el futuro de su colaborador. Cuando la prensa lo consultó, escapó a la ratificación o una declaración explícita y reiteró el "por ahora, no voy a hablar del tema". La expresión amplificó la incógnita, que nadie en el gabinete está en condiciones de develar. Muchos siguen valorando al ministro y su trabajo, pero entienden que sus actitudes ya no pueden explicarse desde las características vehementes y verborrágicas de una personalidad. Son quienes consideran que en el balance, termina siendo mayor el daño que se le provoca a la gestión, que los aportes generados. Y ya hablan de que "Santa Fe tendrá una continuidad en la política de seguridad, más allá de los nombres".

En este contexto, hay una reunión pendiente entre Perotti y Sain; ambos tienen previsto un encuentro para hablar cara a cara. No figura en la agenda oficial de ninguno de los dos. Pero según confiaron fuentes irrefutables a El Litoral, la conversación podría darse, incluso, esta tarde si es que el gobernador ratifica su viaje a Rosario. El rumbo que vaya a tomar la gestión en esta materia podría empezar a quedar definido en ese encuentro. Mientras tanto, la estadística suma crímenes: cinco en tan solo un fin de semana en la ciudad de Rosario; otro en esta capital durante la madrugada.