Buscan que la alcholemia cero en Rosario incluya a quienes usan bicicleta y monopatín

El pedido de alcance universal es promovido por el director de Tránsito municipal, Gustavo Adda, quien se presentó ante el Concejo para defender su postura.

Luego de que se inicie este martes el debate en el Concejo Municipal de Rosario sobre la ‘’alcoholemia cero’’, Gustavo Adda, director de Tránsito municipal, fue contundente con su pedido sobre la restricción: “Debe alcanzar a conductores de autos pero también de bicicletas y monopatines”.

Recordemos que este debate es parte de un proyecto que se mantiene estancado en la ciudad desde 2014. En diciembre pasado se quedó sin estado parlamentario y ahora el pedido es renovado por el intendente Pablo Javkin.



Dentro de la hora y media de debate, la propuesta de Adda fue la más resonante. “El alcohol está presente en uno de cada dos siniestros viales con heridos y lesionados”, afirmó el funcionario municipal.

Además, expresó que ‘’el alcohol cero es una cuestión estrechamente ligada a la seguridad y la salud pública de la comunidad. No podemos ser testigos o cómplices de un conductor que está al mando de un vehículo con 0,49 gramo de alcohol por litro de sangre, habilitando a un potencial factor de riesgo en la vía pública. Esto debe ser muy claro: su percepción del riesgo, sus reflejos y sus conductas, ya están alteradas".

El funcionamiento de los alcoholímetros

En base a las especulaciones sobre los posibles fallos que pueden tener los aparatos que miden el alcohol en sangre, Adda detalló: ‘’Un alcoholímetro no me va a dar un falso si comí un caramelo de menta, porque no tiene alcohol. Si me hago un enjuague bucal, el aparato va a dar que hay presencia de etanol, pero con el correr de los segundos la concentración va a bajar estrepitosamente”.

“No hay falsos positivos, no hay una persona que no haya consumido alcohol y el alcoholímetro diga que tiene presencia. Sí vamos a encontrar personas que tienen alcohol en su organismo, el aparato lo mide, pero no es por la ingesta de bebidas”, agregó el director.