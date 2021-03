Se celebra en diferentes partes del mundo el Día de San Patricio

El Día de San Patricio, se celebra anualmente cada 17 de marzo, y es considerada una festividad irlandesa, pero ha terminado convirtiéndose en una fiesta popular que ha llegado a diversas partes del mundo.

Actualmente, el desfile de Dublín es el más conocido, aunque es en Nueva York donde se celebra el más multitudinario: cada año asisten más de dos millones de personas. Por la pandemia del coronavirus han quedado suspendidos.

Tenés que leer

El Día de San Patricio todo se tiñe de color verde. La vestimenta, los edificios, los balcones e incluso los ríos y las cervezas. Aunque originalmente el color de la orden de san Patricio era el azul, a finales del siglo XVIII se comenzó a extender el color verde para festejar este día porque era el color que representaba el movimiento independentista irlandés.

Happy St. Patrick's Day Weekend, Chicago! ☘️



Although we didn’t gather, we were able to honor long-standing tradition by dyeing the Chicago River green, thanks to the Chicago Journeymen Plumbers. If you're heading out today, make sure to mask up and watch your distance. pic.twitter.com/UfU2GI74nC