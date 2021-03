Spahn trató de "ratas" a parte de la oposición

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dijo que "la tribuna tendrá una altura de 36, 38 ó 40 metros; es como un edificio de 12 ó 14 pisos", tal como anticipó El Litoral. "Los unionistas de buena fe tienen que ir a respaldar un poco este presente", pidió de cara a la asamblea.

"La tribuna tendrá una altura de 36, 38 ó 40 metros. Es como un edificio de 12 ó 14 pisos. Hay mucha información en las redes sociales, algunas con inocencia y otra con mala intención. Pero cuando contratamos con Astori, que nos dará la estructura de hormigón, dijimos que se comenzaron los pagos, se mostró el contrato, dijimos que iban a ser columnas, vigas, losas, placas. Durante tres o cuatro meses y luego se montará con un par de grúas, lo que nos prohíbe de mejorar el playón. En 180 ó 210 días, si es que no hay ningún imprevisto, como puede ser por un nuevo confinamiento por esta pandemia. En condiciones normales eran de seis a siete meses que se irían de Santa Fe y dejarían colocado todo los paneles, vigas, columnas, plateas, y placas horizontales donde irían las silletas", dijo el presidente de Unión, Luis Spahn, por LT 10.

De cara a la asamblea de este miércoles, el líder tatengue aseguró: "Los unionistas de buena fe tienen que ir a respaldar un poco este presente, esta actualidad y años de gestión donde logramos olvidarnos del descenso, tenemos 12 ó 13 equipos abajo. A respaldar el cambio de infraestructura que estamos viviendo, los momentos deportivos que disfrutamos. Por una cuestión que hubo que ordenar los esfuerzos de una manera racional, nos llevó a postergar lo deportivo para cosechar lo que hicimos con mucho esfuerzo en la CD para dar un salto importante en la infraestructura en Unión".

Cuando se lo consultó por las posturas de "Glorioso '89" y "Triunfo Tatengue" de no aprobar el Balance, indicó: "Son los argumentos por la imposibilidad de ser gobierno que llevan a cuestionar todo. No existe una institución en el país que tenga que dar explicaciones paso a paso lo que debe o cobra si está todo plasmado en los balances, ahora salen a cuestionar información que están en los balances anteriores. Hay que tratar un balance que es el 2019/2020 que tuvo superávit maravilloso, que está plasmado en cuentas a cobrar, que se van cobrando, y que estamos invirtiendo en mejorar la estructura del club, que estuvo aletargado desde hace 20 ó 30 años. Ahora se cuestiona porque hacemos", dijo Spahn.

"Sería bueno para estos difamadores seriales y crónicos, objetadores que se contesten esas preguntas. Parte de esa agrupación hizo una denuncia que generó una vergüenza para el club que fue un allanamiento, con argumentos falsos, donde se buscó lo que no existe. Nunca se explicaron los cargos de la denuncia", explicó el presidente.

Cuando se lo consultó si haría alguna presentación contra los denunciantes contra su persona, en caso de ser sobreseído, apuntó: "Los socios me proponen que los expulsemos, otros que los costos judiciales se los reclamemos cuando termine la causa, pero no sé qué voy a hacer. Soy de dar vuelta la hoja. Uno está a cargo de un barco, y si se cae una rata al agua no hay que darle tanta trascendencia".

"Llega el momento que todo este daño que tratan de hacer y esta relevancia pública que buscan desde la crítica y que les permiten circular por algunos medios, con afirmaciones de dos años atrás, que resultaron falsas, como que había que devolverle una fortuna a la provincia, que íbamos a ir presos, que íbamos a ser procesados. Me gustaría que hagan memoria de lo que se dijo y que hagan una evaluación sobre lo que construyeron o aportaron al club con estas difamaciones, tal vez tengan una pequeña satisfacción de haber dañado mi imagen pública. La gente quizás está más proclive a prestarle atención a la mentira difamatoria que a la explicación. Cuando llegan los sobreseimientos judiciales, con injustificados procesos, no son la misma noticia que cuando se basan en el escarnio de la figura", dijo (N.de R.: en ninguna de las causas que tiene abiertas fue sobreseído Spahn).

"No fue retiro, fue un asiento contable"

"Se sabe que los Pittón fueron vendidos en 2.500.000 de dólares, tal vez no se sabe que cobramos 70.000 dólares anuales porque Bruno participó más del 70% de los partidos, o que cobramos más de 100.000 dólares anuales porque Mauro estuvo fichado un año en Vélez y este club tenía que pagarnos un canon por el porcentaje que nos habíamos reservado", aclaró Spahn.

En cuanto al retiro de dinero que había informado hace un par de meses, sentenció: "No se puede decir que hice retiros cuando es nada más que un asiento contable, cuando tuve que vender por necesidad del club los cheques que el club recibía posdatado de AFA, miran que retiré el cheque pero no que al otro día reintegré el dinero posventa, si retiré 10.000.000 al día siguiente reintegré 9.800.000 y presenté la liquidación de los bancos donde se gastaron 200.000 pesos, para dar un ejemplo", dijo el presidente de Unión.

"Hay unionistas negativos, son la gente de mala intención que trata de desprestigiar y quitarle relevancia a esta obra".

Luis Spahn, presidente de Unión