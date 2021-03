Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Como en la colonia, velas en bulevar

FABIO BERRAZ

"Al señor intendente, Emilio Jatón, quiero decirle que cambie las luces de bulevar. Hay una oscuridad que parece una boca de lobos. Lo que hay son unas velitas que no iluminan nada. Fíjese, señor intendente, venga una noche a bulevar. Había una buena iluminación ¿y ahora pusieron velas? Solucione eso, por favor".

Oscuridad total

VECINA DE Bº SUR

"Quiero que manden un fotógrafo o algunos de los periodistas, como Nicolás Loyarte que hace buenos informes, a Zazpe al 2800, Junta de Estudios Históricos. Desde el mes de octubre hay un reflector quemado en la vereda del 2800, que no consigo que reparen. Soy una vecina de allí y es una oscuridad total. Es una casa de 330 años, llamada la Casa de los Aldao. Reitero: pido por favor que manden un fotógrafo y un cronista. He hecho 400 llamados a la Municipalidad y no consigo nada. Muchas gracias y ¡adelante diario El Litoral!".

Una tortura sabática

SAMUEL SALVA

"Soy vecino de la plaza Vucetich, de Gral. Paz y J.M. Zuviría. Sábado 13, comenzó nuestra tortura sabática. Empiezan a juntarse las motos y hacen eclosión a las 12 de la noche, durante toda la madrugada. Ya hay 10 motos y varias personas. Pasa un auto, lo detienen, ponen la música, abren el baúl del auto con los equipos y ahí empieza la tortura de decenas de vecinos. Un barrio con gente mayor, con mujeres con niños, con gente que trabaja. No se puede descansar. El último sábado vino la policía, pero ellos se le ríen en la cara. No los pueden detener. No hay ningún inspector municipal para determinar las infracciones que están cometiendo. Gritan, hacen sus necesidades fisiológicas donde quieren. Los vecinos estamos con las manos atadas. Así estamos en un país sin autoridad".

De puertas abiertas

UN PERONISTA DE LEY

"Como afiliado al peronismo, quiero manifestar mi total malestar con algunos funcionarios de organismos de la provincia que no atienden a la gente como realmente debieran hacerlo. Máxime si alguien ha sido convocado por el partido peronista a cumplir funciones públicas. En algunos ministerios, son verdaderos búnker inaccesibles, donde la gente no llega a poder conversar con los funcionarios. Señores: no se olviden de qué partido han salido. Históricamente, los funcionarios que surgieron del partido peronista, siempre han tenido las puertas de sus despachos abiertas, tanto sea a sus trabajadores, como al público en general. Tal vez ésta sea otra generación, pero lo peor que le puede pasar a este partido político es que los funcionarios de turno convocados ahora se hayan aburguesado. Sería catastrófico para el futuro del partido. La soberbia y la falta de humildad del gobierno provincial actual, ni se le parece a las gestiones peronistas anteriores".