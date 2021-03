https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.03.2021 - Última actualización - 13:18

13:15

Prof. Mariano Mariani La palabra herida, la prisión del silencio La palabra se ha herido de un silencio nuevo, no de aquel necesario para que la palabra germine, el de la espera/escucha, sino del silencio/distancia, es un silencio que nos angustia.

Prof. Mariano Mariani

Nos han robado la palabra. Tan literal es esta afirmación que mi argumento se puede observar en las calles. Las personas andan con sus "tapabocas", a distancia unas de otras. Hasta en el más íntimo silencio el ser humano dialoga. Los soliloquios nos dicen que nuestra textura interior siempre está hecha de un "nosotros". Platón afirmaba que "pensar es un dialogo del alma consigo misma". Nuestra trama íntima y su raigambre social está hecha de palabras en diálogo. Más aun, no existen palabras solitarias, una palabra es por las otras, como un tejido que se sostiene en cada puntada, en cada nudo, en la unión de la hebra y su danzarín recorrido. En la palabra converge la humanidad íntegra. La palabra se ha herido de un silencio nuevo, no de aquel necesario para que la palabra germine, el de la espera/escucha, sino del silencio/distancia, es un silencio que nos angustia. No me bastan los garabatos en la pantalla de un celular o mi computadora. Necesito la voz, con toda la fuerza y vitalidad que ésta engendra en cada grito, parloteo, canturreo, pregunta, saludo, deseo manifiesto, etc. Es la palabra en flor. Es la palabra que in-forma, que da forma a lo que somos la que hoy está herida. La palabra es, porque en su esencia idílica, ama el "nosotros". Es una enamorada innata del oído-corazón del otro-muy-nuestro, ese que oye estremeciéndose. La palabra en su trama idílica teje y desteje para seguir tejiendo. La palabra herida se deshilacha y separa. Crea abismos ignotos. Allí donde la palabra desaparece el silencio más atroz aparece. Su negrura invisible, impalpable, crece y lo abarca todo. El "nosotros" se diluye en un ser onomatopéyico y sordo. Es la cárcel del silencio. Todas las instituciones humanas son tejidos simbólicos, son palabras. Tan fuertes son que han trascendido el tiempo. Sin embargo el silencio las corroe.

En tiempos de "tapabocas", en tiempos de palabras heridas y de silencios que corroen, valga este grito que quiere ser libre, hoy más que nunca.

No existen palabras solitarias, una palabra es por las otras, como un tejido que se sostiene en cada puntada, en cada nudo, en la unión de la hebra y su danzarín recorrido. En la palabra converge la humanidad íntegra.

La palabra herida se deshilacha y separa. Crea abismos ignotos. Allí donde la palabra desaparece el silencio más atroz aparece. Su negrura invisible, impalpable, crece y lo abarca todo. El "nosotros" se diluye en un ser onomatopéyico y sordo.