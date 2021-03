El "Mono" Burgos debutará con Unión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex arquero y ayudante de campo del "Cholo" Simeone en Atlético Madrid dirigió ayer su primera práctica en la "Lepra", que recibirá al Tate el viernes a las 19.

El director técnico Germán Burgos llegó al país y dirigió ayer su primera práctica en Newell's, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Jorge Griffa del barrio Bella Vista, en lo que será su debut como entrenador principal tras acompañar varios años al "Cholo" Diego Simeone en Atlético de Madrid, España.

El "Mono" Burgos (51 años) y su equipo arribaron ayer al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo que despegó desde Madrid y fueron recibidos por el director deportivo de Newell's, Sebastián Peratta, quien los llevó en auto hasta Rosario, donde arribaron a las 15.50 y se alojaron en el hotel del club en Bella Vista, informó una fuente "rojinegra".

"Estuve en todos lados, en Champions League, en Europa League, en Copa del Rey, en segunda. Me moví por todas las categorías desde que soy entrenador. Es el momento de dar un paso adelante, de jugármela como lo hice siempre", manifestó Burgos apenas pisó Ezeiza. En una rueda de prensa, el ex ayudante de campo de Simeone agregó: "Primero la idea es formar el equipo, hablamos sobre cómo hacerlo y después ya se verá".

En este sentido, Burgos aseguró que habló por Zoom con el plantel "rojinegro" y que los trabajos que desde ayer realizan los jugadores fueron programados por su cuerpo técnico.

"Me sedujo el proyecto y el saneamiento que tuvo el club en estos años. Esperamos hacer todo bien para jugar el viernes contra Unión", manifestó sobre el encuentro en el que haría su debut en el banco "rojinegro". Por último, dejó una frase con su sello sobre lo que pretende para su equipo: "El presente tiene que ser el futuro, sin olvidar el pasado".

Burgos llegó a Bella Vista ataviado con anteojos de sol y alcanzó a saludar al puñado de reporteros gráficos y camarógrafos que lo esperaban en la puerta del predio, pero la camioneta de Peratta entró directamente, sin detenerse, escoltada por dos vehículos negros, uno adelante y otro detrás.

El ayudante de campo Armando de la Morena (43 años), trabajó durante casi dos décadas en Atlético de Madrid, y el preparador físico Ángel Puebla (54), posee una extensa trayectoria en Real Madrid con Vicente del Bosque; en Valladolid con Rafael Benítez, y en la selección de Georgia, Aris Salónica y Racing de Santander junto a Héctor Cúper, entre otros clubes.

Burgos eligió al director técnico de la reserva, Federico Hernández, como su segundo ayudante de campo, con el objetivo de integrar el trabajo del plantel de primera con el de la reserva. En este sentido, Hernández dirigió el lunes la primera práctica del plantel, según las indicaciones que le dio el flamante entrenador "rojinegro". La nómina de ayudantes se completa el preparador físico Gonzalo Marín y el entrenador de arqueros César Jaime.

Burgos trabajará esta semana con el plantel "rojinegro" con vistas al partido del viernes, a las 19, cuando el equipo reciba a Unión, en el Coloso Bielsa del Parque Independencia, por la sexta fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

Burgos reemplaza al entrenador Frank Kudelka, que sufrió una goleada 4 a 0 como visitante de Defensa y Justicia en su despedida, y toma al equipo penúltimo, con un punto, sin victorias en los cinco partidos jugados y con dos derrotas en las últimas fechas de la pasada Copa Maradona.

Por su parte, el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, Jorge Prieto, advirtió esta mañana que Burgos no podría dirigir las prácticas ni al equipo el viernes contra Unión porque debe cumplir siete días de aislamiento, a raíz de la pandemia de Covid-19.

"Al ingresar a Argentina con la PCR negativa realizada 72 horas antes, se firma una declaración jurada en la que se compromete a realizar otros siete días de aislamiento sin sociabilización", declaró Prieto. "La declaración jurada dice que no puede sociabilizar. Eso uno lo firma y tal vez no lo lee, pero está recomendado en la letra chica de esto, que en realidad no es chica sino bien grande", añadió el funcionario.

Según Prieto, al llegar a la Argentina los pasajeros deben cumplir con el lapso total de diez días de aislamiento y control. Es decir, como el PCR se hace 72 horas antes de tomar el vuelo, hay que aislarse durante los siete días posteriores.