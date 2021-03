https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 17.03.2021 - Última actualización - 17:07

17:05

El cantante estadouidense compartió con sus fanáticos su alegría al cumplir 56 años. Pero lo que realmente impactó a todos fue ver su cuerpo en una fotografía en Instagram y Twitter.

Redes sociales Lenny Kravitz celebró sus 56 años con sus "impactantes" abdominales El cantante estadouidense compartió con sus fanáticos su alegría al cumplir 56 años. Pero lo que realmente impactó a todos fue ver su cuerpo en una fotografía en Instagram y Twitter. El cantante estadouidense compartió con sus fanáticos su alegría al cumplir 56 años. Pero lo que realmente impactó a todos fue ver su cuerpo en una fotografía en Instagram y Twitter.

Los músculos y la buena forma que ha cultivado el cantante siguen causando revuelo en redes sociales. Kravitz se Ve rejuvenecido y con una actitud que envidiarían fanáticos del buen estado físico menores que el artista.





Se ha dejado crecer las rastas y en la foto que compartió aparece comiendo un coco. Ya se sabía la obsesión del artista por la buena forma y la alimentación natural, pero ahora queda claro que ese estilo de vida funciona.

La imagen fue tomada por Karen Gault y las reacciones han ido de la felicitación a la ironía y envidia.

El artífice de éxitos como 'Are You Gonna Go My Way', Low o Raise Vibration y que estuvo en concierto en Colombia en el 2019."Comentarios como "gracias por el nuevo protector de pantalla" o "Nunca habría querido ser un coco, hasta ahora", fueran la respuesta de algunas de sus seguidoras.

Otros respondieron con ironía criticando que el cantante estaba jugándole sucio a quienes han perdido la batalla contra el ejercicio o el buen estado físico.