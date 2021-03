Cuánto piden los empresarios y cuál podría ser el aumento del gas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 17.03.2021

Se realizaron las audiencias públicas por el aumento entre lunes y martes. Los empresarios piden subas superiores al 50% y los subsidios del gobierno nacional van en picada.

Desde la Defensoría del Pueblo marcaron una amplia oposición a que el descongelamiento tarifario del servicio de gas natural se de en los términos que manifestaron los empresarios y están debatiendo si se pide una ampliación de partidas para que el subsidio no baje o se redistribuya lo que está previsto en el presupuesto.

Desde la Defensoría del Pueblo marcaron una amplia oposición a que el descongelamiento tarifario del servicio de gas natural se de en los términos que manifestaron los empresarios y están debatiendo si se pide una ampliación de partidas para que el subsidio no baje o se redistribuya lo que está previsto en el presupuesto.

El defensor del Pueblo, Raúl Lamberto contó en Arriba Santa Fe (CyD Litoral) que el día lunes se trabajó en las audiencias sobre el tema Precio de Ingreso del Sistema de Transporte (PIST), que es el costo de producción del gas en redes.

“Se debatió el alcance del subsidio público en la tarifa, actualmente ese subsidio es del orden del 56 %, pero el presupuesto nacional ha ido en baja y sería del 35 % lo cual significaría que esa diferencia debería ir a las tarifas, lo que implicará un aumento del orden del 17 al 23 %. Entonces, lo que se debatió es si se pide una ampliación de partidas para que el subsidio no baje o se redistribuye el que está previsto en el presupuesto según las distintas categorías, distintos consumidores y usuarios. Este tema es muy importante porque es el que hace al valor en sí y que impacta luego en las boletas de las distribuidoras y en otros servicios como es el vinculado a la energía eléctrica, ya que gran parte de la energía eléctrica se produce en base a gas”, dijo el funcionario.

Por otra parte, el día martes se trató el aumento que pedían las distribuidoras y exportadoras. En el caso de Santa Fe hablamos de Litoral Gas y las dos transportistas - transportistas del norte y transportistas del sur- que son las que administran los gasoductos. “El pedido de prácticamente todas las administradoras y distribuidoras es del orden del 51 % de aumento, nosotros creemos que esto no puede aceptarse. No hay que olvidar que hemos tenido un año complicado donde los salarios han estado congelados y mucha gente ha perdido su trabajo, esto ha llevado a que mucha gente empiece a caerse del sistema, tenga problemas para poder pagar la tarifa e inclusive han cortado el servicio. Por lo cual nosotros creemos que estos pedidos no son proporcionales y no son los requisitos que fija el fallo de la Corte que estableció la necesidad de que haya una razonabilidad en todos los aumentos además de las audiencias públicas”, añadió el defensor.

Aumentos en las tarifas residenciales

Considerando que un aumento va a haber, pero lo que no esta definido aun es el monto del mismo, el defensor detalló que el componente de la tarifa tiene varias partes: primero es el Precio Ingreso Sistema de Transporte (PIST) que es el costo de producción, luego el sistema de las administradoras de distribución en este caso sería Litoral Gas y luego el transporte; un cuarto componente serían los impuestos. “Si no obtenemos una modificación del subsidio y se aplica el subsidio que está en el presupuesto que es del 35 %, evidentemente eso tienen que salir de algún lado y va a salir de tarifas, salvo que haya alguna composición diferente”, aclaró.

Sobre el aumento en las tarifas residenciales, el Ombudsman sostuvo que “es el componente más grande que tenemos, son casi 700 mil usuarios que tiene Litoral Gas en la provincia de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires o sea que esos usuarios son los que recibirían el impacto del aumento. En definitiva, la tarifa es una sola, cada segmento tendrá el aumento que le corresponda de acuerdo a su función en la tarifa total, pero la tarifa que se paga es una sola, el usuario paga el aumento en la producción, en la distribución, en el aumento y los impuestos”.